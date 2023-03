Il tennis a Torino non si ferma più: a maggio il nuovo torneo 175 "Piemonte Open"

A Torino ormai il tennis è di casa. Dopo le Atp Finals, assegnate al capoluogo dal 2021 al 2025, la Coppa Davis nel 2021 e le finali di Serie A1 giocate a dicembre scorso, quest'anno si terrà un altro importante torneo del circuito Atp. Infatti, il neonato 'Piemonte Open Intesa Sanpaolo', un challenger 175, si svolgerà dal 14 al 20 maggio 2023 al Circolo della Stampa Sporting di Torino. La categoria è una novità nel sistema dei tornei challenger, introdotta a partire da quest'anno e che vede aumentare notevolmente i punti in palio, da 125 a 175, rendendo il tipo di torneo ancora più interessante anche per tennisti di alto livello. A Phoenix, in un torneo analogo tenuto in questi giorni, ha partecipato anche Matteo Berrettini.

Tra i partecipanti del Piemonte Open ci saranno quei tennisti che verranno eliminati nelle prime fasi degli Internazionali d'Italia, nel periodo precedente al Roland Garros, uno dei più richiesti dagli atleti. La nuova competizione, però, non guarderà solo a chi è già affermato ma punterà anche al futuro. È previsto, infatti, uno speciale spazio per i più giovani, chiamato 'Young Village', dove le scuole potranno avvicinare al tennis i propri alunni, per un sempre maggiore interessamento a questo sport in continua espansione. "Lo Young Village sta molto a cuore alla Federazione - ha osservato il direttore del torneo Giorgio Di Palermo - e rappresenta un elemento importante per avvicinare i ragazzi al tennis, sia visto che praticato".

Alla presentazione dell'evento, la vicesindaca Michela Favaro ha commentato positivamente la creazione del nuovo torneo: "Interessante l'iniziativa di portare i ragazzi e le scolaresche, lo sport è uno strumento di crescita e di coesione sociale, uno dei valori sui quali investiamo. Torino è sempre più capitale del grande sport".