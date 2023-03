Magliano: "Il nucleare è il futuro del Piemonte anche in termini di assunzioni e investimenti"

"Riteniamo che l'energia nucleare - controllata e sicura - sia un'opzione utile e vantaggiosa da tutti i punti di vista e che, come tale, dovrebbe entrare maggiormente nel dibattito politico come fattore fondamentale per la transizione ecologica e per una piena indipendenza energetica. Ma le ragioni sono anche più banalmente economiche: anche senza fare riferimento a Paesi scandinavi, con una minore popolazione e condizioni economiche ben diverse dalle nostre, l'esempio francese è, a pochi chilometri da noi, la prova di quanto gli investimenti sul nucleare abbiano esiti virtuosi sull'abbattimento dei costi in bolletta", dichiara Silvio Magliano, Presidente del Gruppo dei Moderati in Consiglio Regionale.

"Alla luce di tutte queste motivazioni, accogliamo come buona notizia l'intenzione di Newcleo - startup torinese che sviluppa reattori di tipo LFR (Lead-cooled Fast Reactor), al momento destinati ai mercati francese e inglese - di sviluppare ulteriormente la propria tecnologia e di assumere 300 nuovi professionisti. Speriamo in nuove e prossime aperture a questa fonte di energia".

Il capogruppo dei Moderati affronta poi il tema dei Giochi del 2026: "Quanto auspichiamo da sempre, cioè la possibilità di ospitare in Piemonte alcune prove delle Olimpiadi Invernali può avvicinarsi oggi, con la convocazione a Palazzo Chigi della Cabina di Regia sui Giochi. L'inserimento dell'Oval tra i siti dei Giochi Milano-Cortina sarebbe non solo un'occasione importante per il nostro territorio, ma un pur parziale rimedio al masochistico "Niet" ai suoi tempi pronunciato dall'Amministrazione Appendino. Ci aspettiamo l'impegno concorde di tutte le forze politiche regionali affinché la possibilità si concretizzi, nel comune interesse del territorio".

"Il nostro territorio ha già in più occasioni dimostrato di avere la forza organizzativa necessaria e la qualità di una struttura come l'Oval (ma altre ancora ci sarebbero, di pari livello, in Piemonte) garantirebbe, insieme al valore della nostra regione, un valore aggiunto all'evento olimpico nel suo complesso, insieme a un oggettivo risparmio in termini di costi e di impatto ambientale", conclude Magliano.

Il capogruppo dei Moderati poi interviene sulla questione case Atc: "Se necessario si chieda un parere preventivo all'Autorità della Privacy, ma poi si proceda: chiediamo sistemi di telecamere di sicurezza in tutti i grandi complessi ATC a rischio furti, vandalismo e danni. Non c'è altra soluzione, a questo punto, per garantire beni che abbiamo il dovere di tutelare come tuteliamo casa nostra. Sul tema, con riferimento specifico alla situazione per molti versi paradigmatica di corso Mortara 44/A a Torino, ho appena discusso in Consiglio Regionale del Piemonte un Question Time: ma è evidente che risposte generiche o la promessa di interventi circoscritti - come la sostituzione di un portoncino divelto, promesso da ATC agli inquilini di corso Mortara 44/A - subito resi vani da altri atti vandalici non bastano più agli inquilini esasperati".