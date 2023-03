Etichette da vino dipinte a mano: originali e autentiche

Il mondo dell’enogastronomia è uno di quelli più ricchi di spunti, idee e tradizioni di lunga data, destinata a dare autenticità ai prodotti del territorio.

Il nostro paese è da sempre nucleo di una grande tradizione gastronomica e vitivinicola. Se si volge lo sguardo ai dati, basti pensare che l’Italia, stando a quanto emerso dalla Milano Wine Week e da Win Italy, ha confermato una leadership che la pone al primo posto nella produzione e per il settore commerciale al secondo posto subito dietro la Francia. Un bel traguardo per un paese ricco di storia e tradizioni importanti.

Si tratta di un mercato in via di stabilizzazione con un giro d’affari di oltre 13 miliardi di fatturato e una buona spinta dal settore online. Crescono infatti i market place totalmente dedicati al mondo del vino, dove è possibile acquistare bottiglie di ogni tipo e provenienti da ogni regione d’Italia, spesso a prezzi convenienti. Una bella varietà nel settore vitivinicolo, caratterizzata dai prodotti di ogni regione, ciascuno con le sue caratteristiche e le sue peculiarità.

Il vino porta con sé da sempre una lunga scia di prodotti ad esso correlati: dalla tipologia di uve al trattamento dei vigneti fino al packaging.

VINO E PACKAGING: QUANDO ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE

Le bottiglie di vino e con esse le etichette hanno una storia a sé che si inserisce nella produzione con grande fermezza. E se la bottiglia da 75 ml resta uno standard solo con lievi modifiche che di tanto in tanto possono sopraggiungere, diverso è il discorso per quanto riguarda le etichette.

Non è semplice avere la possibilità di selezionare per la produzione, delle etichette da vino realizzate a mano. La maggior parte dei produttori preferisce degli acquisti massivi con tutte le caratteristiche in evidenza, spesso standard, solo a volte personalizzate.

Si tratta invece di un settore in cui anche la personalizzazione ha un valore elevato e di forte impatto, perché offre la possibilità di dare al vino un carattere speciale e unico.

Resta inteso che anche nella personalizzazione si hanno dei costi, ma questo non dovrebbe scoraggiare i produttori ma anzi incoraggiarli. Tendere all’originalità dovrebbe infatti essere una delle motivazioni tipiche della produzione di vino. Navigando in rete ci sono alcuni portali dedicati esclusivamente al vino che possono offrire tanti spunti per le loro proposte e le produzioni: da vino.com a tannico, ci sono molte possibilità di acquistare vino in rete a costi contenuti. Non mancano le proposte e le occasioni. Trovare la possibilità di arricchire una bottiglia con etichette da vino personalizzate può fare la differenza per i rivenditori del settore o anche per gli appassionati.

Un settore le cui tradizioni sono così radicate nel territorio, può davvero emergere attraverso caratterizzazioni e particolarità, esprimibili anche attraverso la realizzazione a mano. Non sono da meno le etichette da birra, soprattutto nel caso della birra artigianale, che pure riscuote un ampio consenso di pubblico. La tradizione della birra passa anche attraverso varie personalizzazioni e in qualche modo porta luce su un settore che a volte ha un po’ risentito della concorrenza.

Quello che è utile sapere è che andare alla ricerca di piccoli artigiani per realizzazioni personalizzate può essere un buon incentivo al miglioramento continuo: anche nel settore del food infatti è possibile ricercare delle vere e proprie eccellenze, impreziosite ancor di più da ornamenti e caratterizzazioni come possono essere proprio le etichette o i tappi o le forme stesse della bottiglia.

Se si ha questa propensione, si possono davvero trovare delle ottime occasioni per avere bottiglie di vino realmente originali, che renderanno il prodotto unico nella sua essenza.