Lungo Dora, proseguono a ritmo spedito gli interventi di riqualificazione del “corridoio verde”

Il “corridoio verde” che collega il Parco Dora al Parco della Colletta sta per diventare sempre più accogliente e sicuro per i cittadini che scelgono di spostarsi con i mezzi della mobilità attiva: a piedi, in bici o in monopattino.

Da Corso Giulio Cesare in poi

Dopo aver completato gli interventi di realizzazione della nuova pista ciclabile e della nuova viabilità (con l'introduzione del senso unico, ndr) nel tratto di lungo Dora Napoli compreso tra corso Principe Oddone e corso Vercelli, infatti, i lavori si sono spostati in quello successivo a corso Giulio Cesare.

Gli interventi

Nel caso specifico, le opere sulla riqualificazione si stanno concentrando sulla riqualificazione della pista ciclabile (con riasfaltatura) e del percorso pedonale, già separati tra loro e lontani dalla carreggiata, e la revisione degli attraversamenti ciclopedonali con miglioramento della visibilità e abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti.