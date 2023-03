Se tutto arte, nulla brucia: l'opera site specific di Caos alla Cavallerizza

Sulle paratie esterne della Cavallerizza , in Via Fratelli Vasco, l’installazione murale permanente site-specif “Se tutto arde, nulla brucia” dell’artista Caos , alias Dario Pruont o.

l’inesprimibile. Attraverso questo intervento ibrido di poesia e arte pubblica è riuscito a far suo e a condensare in poche parole il fervido sentimento che, nonostante le

L’opera assume la forma di una macroscopica dedica d’amore, un tatuaggio “impresso a fuoco” per urlare al mondo che il cuore della Cavallerizza non ha mai smesso di pulsare, così come l’amore di Torino per lei: una passione sempiterna e inestinguibile.

"Se tutto arde, nulla brucia racchiude in sé tutto questo: un inno alla rinascita e alla sempre possibile (e auspicabile) trasformazione. Dalle bruciature e dai segni del tempo, delle incurie e delle fatalità, emerge un messaggio di speranza, forte e brillante, tenace e sfolgorante come solo la forza dell’Amore sa essere.