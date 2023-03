Incubo droga in zona Parri: in pieno San Salvario si spaccia senza sosta, lo stesso pusher arrestato due volte in un mese

Giro di vite da parte dei carabinieri nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti in una zona "critica" come le vie intorno alle Piscine Parri. Nei giorni scorsi, in via Ormea (all'angolo con via Petitti), è stato infatti arrestato un maliano di 36 anni con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Ma non si è trattato di una novità: la stessa persona, un mese prima (era l'inizio di febbraio) era stata arrestata per lo stesso motivo e nella stessa zona, in via Canova angolo via Muratori. Sempre a poca distanza dall'area Parri.



La prima volta aveva ceduto della cocaina a un marocchino, mentre nei giorni scorsi - in compagnia di un gabonese di 30 anni, stava vendendo la stessa droga a un 46enne. Il cliente è stato segnalato alla prefettura.