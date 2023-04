La colomba reale al burro di filiera Inalpi attraverserà il mondo

L'AtelieReale dello chef due stelle Michelin – Gianpiero Vivalda – firma e produce la Colomba Reale al Burro di filiera Latterie Inalpi che, nel giorno di Pasqua, sarà omaggiata a tutti i passeggeri business dei collegamenti intercontinentali Ita Airways.

Una sorpresa per i viaggiatori che, in 100 grammi, porterà nei cieli del mondo, l’eccellenza della gastronomia gourmet italiana. Un progetto già avviato nel 2022 con l’inserimento dell’alta cucina stellata a bordo della compagnia di bandiera, di cui chef Vivalda – e Latterie Inalpi tra gli ingredienti utilizzati - sono stati protagonisti da subito, con 4 piatti tratti dalla carta menù del ristorante l’Antica Corona Reale di Cervere, ristorante con oltre 207 anni di storia da sempre di proprietà della famiglia Vivalda.

La Colomba Reale al Burro di filiera Inalpi è però molto più di un semplice omaggio, è un prodotto d’eccellenza, frutto del profondo legame con il territorio e del “saper lavorare bene”. Una colomba a lunga lievitazione naturale, impastata con farine biologiche, burro di filiera certificata Latterie Inalpi, arance candite, nocciole del Piemonte IGP, mandorle di Sicilia, Moscato d’asti DOCG e acqua di sorgente alpina. E il Burro di Filiera Inalpi, ingrediente principe di questa ricetta, è referenza d’eccellenza, prodotto da sola panna di centrifuga, ottenuta da latte 100% di filiera corta e controllata, che dona all’impasto una fragranza e un sapore delicato e unico.

Una partnership, quella tra Inalpi e chef Vivalda, che dura da tempo, continua fonte di nuovi progetti e innovazione, ma anche collaborazione che promuove, a livello nazionale ed internazionale, un territorio, un Paese e le sue eccellenze che, per questa Pasqua 2023, voleranno a bordo dei collegamenti Ita Airways, per raccontare in tutto il mondo la storia unica che si cela all’interno della Colomba Reale al Burro di filiera Inalpi.