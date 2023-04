A Torino più soldi sul sociale, ma è allarme: "Con tagli al reddito di cittadinanza e fondi nazionali nostre risorse non sufficienti"

A Torino più soldi sui servizi sociali, ma è allarme per la stretta annunciata dal Governo Meloni sul reddito di cittadinanza, così come sul mancato rifinanziamento a livello nazionale dei fondi per il sostegno agli affitti e del fondo sociale.

"Rispetto al 2022 - ha spiegato l'assessore al Welfare Jacopo Rosatelli - c'è stato un incremento di quattro milioni di euro, passando da 114 milioni a 118 milioni di quest'anno". Andando a guardare nel dettaglio i capitoli di spesa, per gli anziani sono previsti oltre 12 milioni e 300 mila euro. "Per la disabilità - ha aggiunto l'assessore - c'è un aumento, da 27 milioni e mezzo a 29 milioni".

Boom di orfani stranieri non accompagnati

La voce su cui si registra una riduzione di soldi è quella "Promozione della sussidiarietà", che finanzia ad esempio gli interventi di "vita autonoma". Qui si registra una contrazione di quattro milioni, da 14 del 2022 a 10 milioni nel 2023: la cifra mancante verrà "recuperata" dal Pon Metro Plus. Aumenta la spesa per la gestione dei minori stranieri non accompagnati: se nel 2021 avevano cercato una nuova casa all'ombra della Mole 325 bambini e ragazzi, nel 2022 sono stati oltre 700. "È un fenomeno - ha osservato Rosatelli - che ha interessato molte città del nord Italia. Abbiamo sostenuto una spesa molto significativa per l'accoglienza straordinaria, ma è al di fuori della nostra competenza: è infatti compito dello Stato. È notizia di queste ore poi che gli arrivi sul territorio aumentano".

"Meloni taglia i fondi al sociale"

Altro problema che rischia di investire il sociale, dopo le difficoltà patite dalle famiglie povere per i rincari delle bollette e la pandemia, è la stretta annunciata da Meloni sul reddito di cittadinanza. "Se dovesse essere eliminato - ha osservato l'esponente della giunta - i Comuni italiani si ritroveranno in difficoltà". "Abbiamo un bilancio di tenuta e crescita, - ha proseguito - ma in un quadro di preoccupante crisi sociale, che se non affrontata a livello superiore rispetto al nostro pone dei problemi". "Se non ci sarà un investimento statale forte sui minori stranieri, sugli autosufficienti,... è ovvio che i bisogni si faranno sentire. In assenza di un piano nazionale sulla casa e del fondo affitti, le risorse comunali non sono sufficienti per la crisi sociale, che nel nostro paese risente di fenomeni internazionali come guerra in Ucraina" ha concluso Rosatelli.

Russi (M5S): "Con inflazione i soldi in più non sono aumento"