Teatro, Concita De Gregorio protagonista (e autrice) di “Un'ultima cosa. Cinque invettive, sette donne e un funerale”

Dora Maar, Amelia Rosselli, Carol Rama, Maria Lai e Lisetta Carmi, cinque indimenticabili artiste del Novecento, sono le figure che animano questo spettacolo di parole e musica. Creature fragili, ma anche passionali, determinate e rivoluzionarie, si ritrovano idealmente sul palco per raccontarci chi sono davvero. Per ognuna di loro andrà in scena un’orazione funebre, ma saranno loro stesse a pronunciarla, come se fossero presenti ai propri funerali. Non si tratterà però di sterili celebrazioni, ma di invettive: le loro parole e intenzioni saranno veementi e risarcitorie verso un mondo che troppo spesse tende a dimenticarle.