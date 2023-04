Qual è il futuro del turismo enogastronomico e culturale del Monferrato Astigiano?

Ieri mattina presso la sede dell’Enoteca Regionale di Albugnano il neopresidente Andrea Pirollo ha incontrato Comuni ed enti locali per confrontarsi e discutere insieme sul futuro del turismo enogastronomico e culturale del Monferrato Astigiano, al fine di gettare le basi per collaborazioni e sinergie.

Erano presenti all’incontro anche il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso e il direttore dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Bruno Bertero.

E’ stata l’occasione per presentare il progetto dell’Enoteca, che punta a divenire il riferimento dei progetti turistico-ricettivi del territorio, contribuendo a creare un’identità territoriale forte e coesa.

“L’Enoteca deve essere luogo di cultura enoica o enologica e fulcro di promozione delle eccellenze del territorio - afferma il presidente - Noi ci impegniamo a valorizzare i prodotti di questa terra, ma bisogna lavorare insieme per aumentare l’identità e far crescere la consapevolezza su questi territori”.

“Vino e prodotti del territorio sono strumenti che servono per portare l'area a un livello di promozione internazionale - prosegue Andrea Pirollo - Noi li abbiamo, la nostra ricchezza è immensa, dobbiamo creare sinergie tra di noi, condividere, lavorare su tavoli che siano di confronto. Le imprese devono uscire da un provincialismo che non fa bene al territorio” conclude.

L'obiettivo è quello di creare una rete che possa offrire un'ampia scelta di attività e servizi, pensati come il prodotto di una comunità che crede ed investe nella difesa delle sue tipicità, ma allo stesso tempo aperta ad altri che vogliono scoprire e apprezzare la bellezza e il valore culturale del territorio. “Qui le istituzioni ci devono aiutare, anche attraverso la formazione. Le eccellenze si sviluppano quando le sai proporre. E dobbiamo capire quali progetti turistici vanno bene per questo territorio, per poter essere anche più incisivi, per poter essere motore di crescita”conclude il presidente.

“Qui c’è un grande potenziale – afferma il vice presidente Fabio Carosso - Arrivo da un territorio dove ho visto i cambiamenti negli anni e abbiamo copiato anche noi dai nostri vicini. Ci vorranno anni ma bisogna copiare dagli altri più avanti di noi, lavorare con persone che hanno voglia di fare e condividere per un obiettivo comune”.

“Oggi fare turismo significa costruire un prodotto turistico – interviene il direttore dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Bruno Bertero - che deve essere sostenibile. Sostenibilità intesa in tre accezioni: ambientale, economica ed etica. E lo possiamo costruire solo insieme a chi opera sul territorio”.