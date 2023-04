Caffè dolce per Lavazza: il 2022 porta fatturato in crescita e nuove "conquiste" in Francia

Un caffè dolcissimo, quello che Lavazza ha sorseggiato in chiusura di 2022. Un anno che ha portato ricavi per 2,7 miliardi e un fatturato in crescita del 17,6% rispetto a un anno prima. Ma non solo i numeri: il Gruppo ha anche concluso l’acquisizione della società francese MaxiCoffee, ponendo le basi per i progetti futuri.

Numeri ok nonostante l'inflazione

Per quanto riguarda i numeri di bilancio, il risultato appare particolarmente significativo visto l'aumento - nel corso del 2022 - anche dei prezzi del caffè verde, degli imballi, così come energia, gas e logistica.

Sull'altro piatto della bilancia hanno pesato l'incremento delle vendite e un taglio dei costi. “I risultati del 2022 rappresentano un ulteriore traguardo per il nostro Gruppo: pur in uno scenario particolarmente sfidante, siamo stati in grado di sostenere la crescita del fatturato e mantenere la marginalità in linea con gli anni precedenti. Ciò è stato possibile grazie al forte impegno su tutti i livelli aziendali nel portare avanti una strategia di sviluppo internazionale insieme a una gestione di contenimento dei costi in un contesto estremamente complesso - ha commentato Antonio Baravalle, amministratore delegato del Gruppo Lavazza -. L’attenzione del Gruppo è ora focalizzata sull’eccezionale rialzo dei costi avvenuto nell’esercizio appena concluso che condizionerà pesantemente anche l’esercizio 2023”.

Dopo gli effetti del periodo pandemico, in cui il consumo domestico aveva preso un peso particolare rispetto alle attività di ristorazione che giocoforza dovevano frenare il passo, il fatturato risulta in crescita sia nel canale Home sia nel canale Fuori Casa: in particolare nel canale Fuori Casa è l’effetto volume positivo (+26%) a portare la crescita maggiore sui ricavi.

Ma anche le capsule proseguono il loro cammino di crescita, nonostante la grande concorrenza.

A livello geografico, il Gruppo Lavazza ha registrato tassi di crescita soprattutto in Germania (+18,1%), Stati Uniti (+14,1%), Polonia (+28%), ma anche in Italia e Francia si registra un incremento rispettivamente dell’1,5% e 6,1%, dopo la flessione riportata nel 2021.

L’utile netto è stato pari a Euro 95 milioni, rispetto a Euro 105 milioni dello scorso esercizio.

Il "risiko" del caffè E' di pochi giorni fa, inoltre, dopo l’approvazione della Direzione generale per la concorrenza, i consumatori e il controllo delle frodi, l’acquisizione di MaxiCoffee. La società francese, con i suoi circa 1.500 collaboratori, ha un giro d’affari di circa 300 milioni di euro e si rivolge sia a clienti privati sia ad attività commerciali attraverso la sua piattaforma e-commerce, oltre a una rete di 60 agenzie commerciali presenti in tutta la Francia, le sue École du Café e i suoi “Concept Store”. La piattaforma offre una varietà di 8.000 prodotti tra più di 350 marchi differenti di caffè (in grani, macinato e in capsule) e un’ampia gamma di macchine da caffè, caffettiere, macinacaffè e accessori.

“Con l’acquisizione prosegue la nostra strategia di espansione internazionale e di rafforzamento nei mercati chiave. MaxiCoffee avrà una gestione totalmente separata e autonoma, mantenendo intatto il suo modello di business di successo", dice ancora Baravalle.