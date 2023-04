Rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale in Scai Finance, i sindacati: "Lavoratrici e Lavoratori rifiutano l’elemosina"

Dopo 3 incontri e dopo che le Organizzazioni Sindacali al tavolo hanno dato disponibilità ad individuare almeno 3 punti qualificanti per rispondere alle esigenze dei lavoratori, l’azienda ha comunicato di poter concedere solo l’aumento dei buoni pasto in 2 tranche: 0,50 centesimi a settembre 2023 e 0,50 da aprile 2024.

“I lavoratori di Scai Finance e le loro rappresentanze sindacali ritengono inaccettabile l’atteggiamento dimostrato dall’azienda. In assemblea sindacale i lavoratori hanno chiaramente detto di non voler accettare una elemosina”. Per tale ragione la Filcams Cgil e la Fiom Cgil di Torino hanno dichiarato 8 ore di sciopero per Mercoledì 5 Aprile. I lavoratori si ritroveranno in presidio davanti alla sede di SCAI Finance di C.so Tazzoli n.223 dalle 8.30 alle 12.

"È incomprensibile – proseguono la RSA Filcams e la RSU Fiom – per un’azienda che conta un turn-over importante, e che vuole rendersi appetibile nei confronti di un mercato del lavoro particolarmente dinamico, l’indisponibilità a farsi carico almeno di una parte delle normali e usuali richieste ed esigenze delle lavoratrici e lavoratori: - una rivalutazione del buono pasto, fermo da anni a 5,29 euro

- un modello di relazioni industriali che riconosca un premio di risultato ai lavoratori di Scai Finance: tutti, indipendentemente dalla propria mansione e inquadramento, con il loro lavoro, contribuiscono agli utili economici di cui l’azienda si fregia;

- il riconoscimento degli aumenti contrattuali anche ai lavoratori per i quali è possibile prevedere l’assorbimento

- il riconoscimento dell’elemento economico della malattia