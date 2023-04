TMS Network (TMSN) domina il mercato delle criptovalute con un balzo senza precedenti del 1400%, superando Solana (SOL) e Dogecoin (DOGE) mentre la sua prevendita si riscalda

Il mercato delle criptovalute ha registrato guadagni significativi dall'inizio dell'anno. Le monete affermate hanno guidato la tendenza, ma ci sono molte criptovalute meno conosciute, come TMSN Network (TMSN), che stanno registrando un'impennata del mercato.

In un modo senza precedenti, TMS Network (TMSN) ha dominato la scena delle criptovalute, registrando un aumento del 1400% durante la sua prevendita, che finora è stata un successo. Ha anche superato criptovalute più popolari come Solana (SOL) e Dogecoin (DOGE).

TMS Network (TMSN)

Con il suo approccio innovativo e decentralizzato al trading, TMS Network (TMSN) consente ai trader di criptovalute di unirsi alla sua comunità di trading online, di connettersi con altri trader, di copiare automaticamente le operazioni, di apprendere strategie di trading e di condividere informazioni.

Costruito sulla rete Ethereum, il TMS Network (TMSN) rivoluziona il settore delle criptovalute offrendo agli investitori un ambiente di trading semplice e senza interruzioni. Aggiunge il supporto per classi di attività come criptovalute, azioni, FX e CFD, con misure di sicurezza avanzate e l'impegno alla trasparenza. Queste straordinarie qualità che contraddistinguono TMS Network (TMSN) ne fanno una forza da non sottovalutare nel settore.

E meritatamente, TMS network (TMSN) ha goduto di un ampio riconoscimento e successo rispetto a Solana (SOL) in un periodo relativamente breve nel settore. TMS Network (TMSN) ha raccolto oltre 2,5 milioni di dollari tra la vendita di semi e la prevendita in corso. Il token TMSN ha già registrato un aumento del 1400% del valore di mercato, scambiando ora a 0,046 dollari. Con un successo così notevole, gli analisti del settore sono convinti che TMS Network (TMSN) sia pronta per un successo ancora maggiore.

Solana (SOL)

Solana (SOL), il "killer di Ethereum", è una delle scelte migliori nel mondo delle reti layer-1. Oltre al fatto che Solana (SOL) supporta un enorme ecosistema di applicazioni decentralizzate, è altamente scalabile e la sua velocità è al top.

Inoltre, l'interoperabilità di Solana (SOL) con altre blockchain le conferisce un vantaggio con la promessa di rivoluzionare la finanza e le imprese. Tuttavia, di recente l'ecosistema di Solana (SOL) ha registrato una performance ampiamente insufficiente.

Il prezzo di mercato del token Solana (SOL) è ora a migliaia di chilometri di distanza dal suo massimo storico di 260 dollari, il che è deludente per gli investitori a causa delle promesse che Solana (SOL) aveva. Questa performance abissale ha fatto sì che TMS Network (TMSN) la superasse.

Dogecoin (DOGE)

Coloro che frequentano da tempo la comunità delle criptovalute conoscono bene la relazione tra Dogecoin (DOGE) ed Elon Musk. Elon Musk ha pubblicizzato Dogecoin (DOGE) in modo massiccio e questa ha raggiunto il cielo, registrando un ritorno di oltre il 10.000%.

Tuttavia, da maggio 2021 Dogecoin (DOGE) ha imboccato una traiettoria discendente. Come altri token meme, ha perso un'enorme quantità di valore che i tweet occasionali di Elon potrebbero non restituire. Dogecoin (DOGE) rimane un investimento fondamentalmente sbagliato, con pochi casi d'uso e un'offerta sempre crescente che esercita una pressione al ribasso sul suo prezzo.

Ciò è in contrasto con TMS Network (TMSN), che è un ecosistema orientato all'utilità che fa accorrere investitori e trader. La Dogecoin Foundation ha comunque rilasciato un importante aggiornamento del suo set di strumenti libdogecoin che include diverse nuove funzionalità, un'iniziativa volta a dare maggiore utilità a Dogecoin (DOGE). Si spera che questo porti miglioramenti alla rete Dogecoin (DOGE) come la rete TMS (TMSN).

Conclusioni

Gli investitori sono ora entusiasti di TMS Network (TMSN), che ha raccolto oltre 2,5 milioni di dollari. Con questo, non c'è bisogno di aspettare. La prevendita di TMS Network (TMSN) è ora nella sua seconda fase, con un prezzo di mercato di 0,046 dollari. È solo questione di tempo prima che la seconda fase si concluda. È importante partecipare prima che sia troppo tardi.

