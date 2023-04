L’appello del Pinerolese: “Servono soldi per le Universiadi”

I sindaci di Pragelato, Pinerolo e Torre Pellice chiedono i fondi per essere pronti all’evento del gennaio 2025

Il sindaco di Pragelato Giorgio Merlo aveva già lanciato l’appello durante la conferenza del 22 marzo scorso. Ora è stata battuta la strada di una nota scritta, con i colleghi di Pinerolo, Luca Salvai, e Torre Pellice, Marco Cogno, che ospiteranno le Universiadi di gennaio 2023, assieme a Torino e Bardonecchia. I primi cittadini chiedono che arrivino presto i fondi necessari per svolgere le opere in vista dell’evento sportivo internazionale.

La situazione più delicata è quella di Pragelato, che ha già speso 100mila euro di progetti per il poligono di biathlon e la pista di ski roll ai piedi dei trampolini del 2006, oltre agli interventi di manutenzione dello Stadio olimpico di fondo. Ma al momento non ha certezze sull’entità e i tempi dei finanziamenti.

“Ogni singolo territorio sede di gara presenta criticità e richieste diverse. Ma l’elemento comune è che l’evento sportivo si può dispiegare nella sua piena interezza e potenzialità se gli enti pubblici interessati, in primis la Regione Piemonte, garantisce quelle risorse per accogliere le richieste dei singoli Comuni, che si rendono necessarie per la stessa realizzazione dell’evento sportivo- scrivono i sindaci –. In discussione ci sono interventi che qualificano gli impianti che saranno teatro di gara e che semplicemente sono necessari”.