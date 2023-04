A Torino sindacati in piazza contro l'autonomia differenziata: "In pericolo l'unità della Repubblica"

FLC CGIL, UIL scuola, Cobas, PCI, Rifondazione comunista e Unione Popolare, le associazioni Volere la luna, Giuristi democratici, Attac, ANPI e i comitati di No AD e Acqua pubblica a Torino si sono radunati di fronte alla sede della Prefettura per ribadire il no al Ddl Calderoli.

Approvato dal Consiglio dei Ministri a febbraio, il disegno di legge una volta concretizzato dovrebbe attuare l'autonomia differenziata, attribuendo alle Regioni competenza esclusiva in 23 materie tra cui sanità, istruzione e cultura. Le realtà, scese in piazza contro il decentramento, criticano i rischi dell'autonomia differenziata che, secondo loro, potrebbe portare all'esasperazione delle differenze tra Regioni, con maggiori privatizzazioni che penalizzerebbero le fasce più povere e limiterebbero l'accesso ad alcuni diritti di base.

"Togliere diritti costituzionali come istruzione o sanità - ha dichiarato Massimiliano Rebuffo, segretario di FLC CGIL di Torino - vuol dire togliere il diritto di cittadinanza com'è inteso nella Costituzione. Noi parliamo di secessione dei ricchi, si formerà un sistema dove a chi non può pagare è garantito un diritto inferiore. In questo momento la forza che più spinge per questa legge è la Lega, ma è un progetto trasversale che continua da anni, anche durante le legislature precedenti le Regioni facevano accordi col Governo".

"Questi diritti possono essere garantiti solo dallo Stato, le Regioni hanno diverse disponibilità economiche e com'è successo con la sanità sta succedendo per l'istruzione, con prestazioni diverse su tutto il territorio", ha concluso Rebuffo.