Al Sacrario di Pian del Lot, la cerimonia in ricordo dei giovani uccisi 79 anni fa dai nazisti

Si è svolta con il Sacrario fresco di restauro, la commemorazione per l'eccidio di Pian del Lot.

Proprio qui 79 anni fa, vennero uccisi 27 giovani da una rappresaglia nazista. I loro nomi sono incisi proprio su quella lapide, restaurato grazie a un patto tra Comune e il Centro Conservazione e Restauro ‘La Venaria Reale’.

"L’importanza del ricordo e del passaggio alle nuove generazioni è stato un filo rosso in tutti gli interventi delle autorità civili e militari presenti ieri - commenta il coordinatore Enrico Foietta -. La Circoscrizione 8, insieme alla Città e all’assessorato alla Cultura, ha nel corso dell’ultimo anno promosso varie azioni per valorizzare il sacrario, con nuovi cartelli e indicazioni, oltre che un restauro della lapide in collaborazione con il Centro di Restauro della Venaria Reale. Si può fare sicuramente di più e ci impegneremo per rendere viva e parlante la memoria con nuovi progetti e azioni”