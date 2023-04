Earth Day, anche Torino si schiera in difesa dell'ambiente e della sostenibilità

Il concerto, gratuito come il resto delle attività, vedrà esibirsi a partire dalle 18 Marlene Kuntz, Saturnino e Syria, Ensi, Leon Faun, Klaus, Massimiliano Loizzi, Frero, Epoque e altri ospiti ancora da rivelare, presentati dal torinese Eugenio Cesaro degli Eugenio in via di Gioia.

A presentare l'iniziativa era presente l'assessora alle politiche ambientali Chiara Foglietta, che ha supportato l'evento: "Torino è rientrata nelle 100 città che puntano a ridurre le emissioni ma non può farlo da sola, serve l'aiuto di ogni realtà e di ogni cittadino. Eventi come questo servono per risvegliare la nostra coscienza climatica, che a volte è sopita mentre è già presente in alcune fasce della popolazione".

Obiettivo 2030