Giornata Mondiale dello sport, 7 piemontesi su 10 lo praticano abitualmente

Lo sport ha un potere straordinario: insegna la disciplina, la lealtà e porta a contatto persone diverse che attraverso la coesione imparano a conoscersi e a rispettarsi. Come celebrare al meglio questa preziosa attività se non attraverso la sua Giornata Mondiale?

Il 6 aprile è infatti la Giornata Mondiale dello Sport per lo sviluppo e la pace e in quest’occasione American Pistachio Growers – associazione no profit che unisce i coltivatori di pistacchi americani – in collaborazione con mUp Research, ha condotto una ricerca al fine di indagare il rapporto che i piemontesi hanno con lo sport e nello specifico con l’alimentazione in vista degli allenamenti.

7 piemontesi su 10 lo praticano abitualmente

Secondo i risultati della survey, la diffusione della pratica sportiva in Piemonte è piuttosto elevata: più di 7 cittadini su 10, infatti, dichiarano di fare sport abitualmente, e in particolare quasi 1 intervistato su 4 lo pratica almeno 3 volte a settimana.

Jogging più del nuoto e della palestra

Nello specifico, sono diversi gli sport praticati dai piemontesi: il 25% degli intervistati, ad esempio, ama stare all’aria aperta e predilige praticare running o jogging, il 19% pratica maggiormente il nuoto, mentre il 17% dei rispondenti preferisce darsi ai pesi e ai corsi in palestra.

L'alimentazione

Lo spuntino nel corso della giornata è molto importante per tenere viva la concentrazione e placare l’appetito. La frutta secca, ad esempio, occupa il terzo posto fra le preferenze dei piemontesi (dopo la frutta fresca e yogurt) e in particolare, più di 9 rispondenti su 10 consumano i pistacchi.

Dalla ricerca emerge che il 45% degli intervistati consuma un leggero snack pre workout (all’incirca tra una e due ore prima dell’allenamento), nello specifico, la frutta fresca e lo yogurt sono i preferiti dai piemontesi. C’è tuttavia il 13% che dichiara addirittura di non mangiare nulla.