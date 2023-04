Legalità: una settimana di impegno conclusa con il Consiglio comunale solenne a Settimo Torinese [FOTO]

Consiglio comunale solenne, a Settimo Torinese, per parlare di temi di strettissima attualità come quello della legalità. Un appuntamento che ha concluso il programma della Settimana della legalità, che ha visto numerosi eventi dedicati alle scuole, alle associazioni e alla cittadinanza per promuovere la cultura della legalità.

Oltre ai laboratori delle scuole e alla lettura pubblica dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, venerdì si è svolta la marcia della legalità, con la consegna dei lavori di studenti e studentesse all’amministrazione comunale.

Sabato la giornata è stata dedicata al ricordo di Peppino Impastato, con l’intitolazione del cortile del MuCh - Museo della Chimica, promossa anche dall’associazione culturale Due Fiumi. A seguire il fratello di Peppino, Giovanni Impastato, e Franco Vassia hanno presentato in Biblioteca Archimede il loro libro Resistere a mafiopoli.



Il Consiglio Comunale solenne ha accolto gli ospiti Edoardo Barelli Innocenti, presidente della Corte d’Appello di Torino, e Annamaria Poggi, docente nell’Università di Torino.





"Il progetto Professione Legalità, avviato dalla nostra Città, comprende attività culturali, istituzionali, formative e mira a coinvolgere quanti più cittadini possibile nelle nostre iniziative - spiega la presidente del Consiglio Comunale, Carmen Vizzari -. L’obiettivo è promuovere la cultura della legalità in tutte le nostre azioni. Aver avuto ospite Giovanni Impastato ha dato ulteriore valore all’intitolazione del cortile del Mu-Ch a Peppino, uno dei simboli dell’ antimafia a cui ci eravamo impegnati a dedicare uno spazio pubblico".





"Investire sul futuro passa anche da azioni come queste - aggiunge la sindaca Elena Piastra -. In particolare l’attività sulle scuole è un elemento fondamentale per formare i cittadini di domani. Vedere i bambini e le bambine in piazza Campidoglio che cantavano “I cento passi” è stato emozionante e dà l’idea dell’ottimo lavoro che stanno facendo gli insegnanti".