Lotta a chi non paga il biglietto: da settembre a Torino più controlli sui tram. E sul 44 arrivano i tornelli

Gtt "dichiara guerra" a chi non paga il biglietto . Dopo il debutto sui tram 4 e 10 , l'azienda metterà in servizio delle task force anti-evasione anche sulle linee 3, 9, 13 ,15 e 16.

Gtt ha intenzione di procedere su questa strada, potenziando ulteriormente il servizio contro i "portoghesi". Ai 60 addetti dell'azienda, verranno affiancati altri 40 controllori esterni. Attualmente è in corso la gara per l'assegnazione del servizio: il bando dovrebbe essere completato in un mese e mezzo.

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, a settembre, la task force sarà operativa anche sui tram 3, 9, 13 ,15 e 16. Ma non si tratta dell'unico strumento che Gtt intende mettere in campo per scovare chi non paga il biglietto.