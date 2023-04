Settimo Torinese, un albero piantato per ricordare l'importanza dell'ambiente (anche) nelle scuole [FOTO]

Tanti bambini, bandiere arcobaleno e bandiere di Legambiente a Settimo Torinese: è stato anche piantato un albero nella giornata che l'associazione ambientalista ha voluto rilanciare per sensibilizzare le scuole alla manutenzione dei loro giardini scolastici. Accanto ai piccoli, anche gli alpini della città.



E' successo nei giorni scorsi a Settimo, Torinese, con tantissimi bambini che hanno raccolto l'invito e hanno partecipato con entusiasmo, in tempi in cui parlare di cambiamento climatico, sostenibilità ambientale e limite alle emissioni è sempre di strettissima attualità.



"L'ambiente, come i bambini, rappresenta il nostro futuro - hanno detto gli organizzatori - ed è per questo che è importante preservarlo e difenderlo".