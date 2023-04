Backstage. Immigrazione: tutto sotto controllo? Rivediamo la puntata (Video)

Immigrazione: tutto sotto controllo? In questi giorni è stata condotta un'operazione di Polizia a Torino, in zona barriera di Milano, che ha portato all'arresto di 16 cittadini nigeriani accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso. Non dunque “semplice” rapina, estorsione, lesioni e violazioni in materia di stupefacenti, reati pur anch'essi contestati, ma una vera e propria organizzazione con propri simboli, rituali, e struttura.

C'è il rischio che ci stia sfuggendo qualcosa? Ne riflettiamo a Backstage con Fabrizio Bertot (segretario FdI Torino), Paolo Furia (direzione nazionale PD), Eugenio Bravo (segretario Siulp – Sindacato di Polizia Torino), Claudio Bertolotti (direttore Osservatorio sul radicalismo e il terrorismo – ReaCT) e Valerio Lomanto (presidente Circoscrizione 6 Torino - Barriera di Milano).