Agenti aggrediti e feriti tra via Palermo e corso Giulio Cesare: "La politica non ci lasci da soli contro i criminali"

"E' accaduto ancora una volta che gli agenti della Polizia, in servizio ieri sera a Torino, siano stati aggrediti per il solo fatto di fare il proprio dovere, controllare il territorio e prevenire i crimini", denuncia in una nota la segreteria provinciale della Polizia di Stato.

Mentre erano in servizio tra via Palermo e corso Giulio Cesare, zona oggetto di attenzioni particolari da parte di ladri, spacciatori e perditempo, richiamati da un cittadino che avrebbe riconosciuto l'autore di un danneggiamento, gli agenti hanno proceduto al controllo di una ragazzo extracomunitario che era stato oggetto della segnalazione. Ma in pochi istanti gli uomini della Polizia si sono visti circondati da un gruppo di extracomunitari che, nonostante l'arrivo di numerose volanti, hanno fatto in modo che il fermato potesse fuggire.

Dal parapiglia che si è generato, alcuni agenti sono stati feriti e la segreteria provinciale della Polizia di Stato ha espresso tutto il suo rammarico: "La Polizia c'è ma è orfana di leggi che la proteggano, è debole nei confronti di una criminalità diffusa, ma nonostante questo resta accanto ai cittadini per non abbandonare quel lembo di terra spesso dimenticato dalle istituzioni. Alla politica facciamo ancora una volta un appello per ottenere strumenti più efficaci", ha concluso il segretario Luca Pantanella.