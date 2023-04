Anziani derubati del portafoglio su autobus e tram in zona Campidoglio: arrestate 5 donne

Sceglievano le vittime con attenzione e precisione: erano sempre anziane o anziani, che loro distraevano con una scusa mentre si trovavano su un autobus o un tram, soprattutto quando si alzavano in piedi per scendere alla fermata successiva. A quel punto, le complici sfilavano alle vittime il portafoglio dalla tasca o dalla borsetta.

Cinque donne sono finite in carcere e altre due sono state colpite dall'obbligo di firma e di dimora per aver compiuto almeno i furti di portafogli e telefonini cellulari a bordo dei mezzi pubblici in almeno sette occasioni. Tutti gli episodi sono avvenuti in pieno giorno nel quartiere Campidoglio, in circoscrizione 4.