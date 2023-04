Beve birra in servizio, licenziata dal Carrefour di Burolo: domani sciopero e presidio di solidarietà

Sciopero e presidio, nella giornata di domani, davanti all'ipermercato Carrefour di Burolo, nella zona di Ivrea. La protesta è indetta da UilTucs-Uil, per l'intero turno di lavoro, mentre il presidio sarà dalle 10 alle 12. L'iniziativa viene organizzata in segno di solidarietà verso una dipendente licenziata con l'accusa di aver bevuto della birra mentre era in servizio.

Una versione contestata

I fatti, spiegano dal sindacato, risalgono a circa una ventina di giorni fa: "Un addetto a sorveglianza e accoglienza clienti sostiene di averla vista con una lattina di birra in mano e poi di averla vista nelle vicinanze di un cestino della spazzatura - racconta Luca Sanna, di Uiltucs - mentre la signora smentisce e dice di aver solo aiutato un cliente a cercare una determinata marca di bevanda. La donna ha anche chiesto di essere sottoposta all'alcol test, quando le è stata contestata la cosa, ma non è stato fatto".

La conseguenza: il licenziamento

La conseguenza, dopo una sospensione cautelativa, è stata il licenziamento. Un provvedimento che pone fine a circa vent'anni di servizio presso l'ipermercato. "Le multinazionali - dice ancora Sanna - pensano di fare profitto ai danni dei loro dipendenti, una deriva pericolosa che bisogna fermare. Tutele e diritti non sono emendabili e non saranno scalfiti". E aggiunge: "Siamo di fronte a un'azienda che spesso apre procedure di licenziamento collettivo e dichiara stati di crisi con cui mandano via un po' di persone con un incentivo economico. Chi è vicino alla pensione, si aggancia alla pensione, ma nell'ultima tornata sono uscite tante persone di 45-50 anni".

"Provvedimento per gravi atteggiamenti tenuti dalla dipendente"

Pronta la replica dell'azienda: "Il licenziamento della lavoratrice è derivato da un provvedimento disciplinare a seguito di gravi atteggiamenti tenuti dalla dipendente durante il proprio turno. Carrefour Italia continuerà a comunicare in ottica di piena collaborazione con le parti sindacali per assicurare un ambiente di lavoro equo, paritario e che garantisca la sicurezza per tutti i collaboratori e clienti".