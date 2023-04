La forza inarrestabile della criptovaluta: TMS Network (TMSN) trionfa su Chainlink (LINK) e Solana (SOL) con guadagni del 1400% in mezzo alla volatilità del mercato

Le criptovalute stanno guadagnando popolarità in quanto gli investitori cercano rifugio dalla tradizionale volatilità dei mercati. Tra queste valute digitali, TMS Network (TMSN) è emersa come uno dei principali contendenti, superando concorrenti come Chainlink (LINK) e Solana (SOL) con un incredibile aumento di valore del 1400%. Questo articolo esplorerà le caratteristiche uniche di TMS Network (TMSN), la sua notevole ascesa e il ruolo che svolge nel mondo delle piattaforme di trading digitale.

TMS Network (TMSN)

Le prevendite consentono agli investitori più accorti e avveduti di entrare prima in un progetto. Tra le migliaia di token in prevendita, il token TMS Network (TMSN) si è distinto per il suo impressionante caso d'uso nel rivoluzionare il trading. Nel corso delle settimane, gli investitori si sono affollati alla prevendita del token TMS Network (TMSN) con l'intensificarsi della domanda.

Nel suo nucleo, TMS Network (TMSN) sfrutta la tecnologia di registro distribuito della blockchain per promuovere la decentralizzazione. Questo potenzialmente elimina le terze parti e promuove commissioni ridotte, alta velocità e transazioni ad alto rendimento. TMS Network (TMSN) offre una trasparenza senza precedenti, un terminale di trading intuitivo, il trading di asset immutabili e la gestione del portafoglio.

Uno dei vantaggi principali di TMS Network (TMSN) è rappresentato dalle sue caratteristiche di sicurezza all'avanguardia. Dalla crittografia ai portafogli multi-sig e ai regolari controlli di sicurezza, TMS Network (TMSN) si impegna al massimo per garantire che le attività e le transazioni di tutti i trader siano sicure e protette.

La prevendita di TMS Network (TMSN) è al secondo turno. La sua crescita astronomica e le impressionanti statistiche di prevendita delle ultime settimane indicano la crescente popolarità di TMS Network (TMSN) e il suo reale potere di sconvolgere il trading decentralizzato. Dall'inizio della prevendita, il token è salito a 0,046 dollari.

Chainlink (LINK)

Quando le criptovalute sono nate, le reti erano piuttosto semplici, ma oggi le piattaforme sono progettate per connettersi con altre reti all'interno dell'ecosistema blockchain, cosa che Chainlink (LINK) facilita. Chainlink (LINK) fornisce un kit di strumenti di sviluppo e un portafoglio di servizi per la connettività interchain, contribuendo a rendere più facile per altri token aumentare la loro interoperabilità.

Recentemente Chainlink (LINK) ha stretto una partnership con Avalanche (AVAX) che ha portato entrambi i token alla ribalta delle cronache, ma Chainlink (LINK) era già pronto per un eccellente 2023.

Poiché un numero sempre maggiore di token lavora per raggiungere obiettivi blockchain più complessi e innovativi, le soluzioni di Chainlink (LINK) sono più importanti che mai, quindi non sorprende che condivideranno il successo di Binance Coin (BNB) e TMS Network (TMSN).

Solana (SOL)

Solana (SOL) è una piattaforma blockchain progettata per gestire un elevato throughput, con la capacità di elaborare oltre 65.000 transazioni al secondo. Il suo obiettivo è offrire un'infrastruttura più efficiente e scalabile per le applicazioni decentralizzate, con commissioni di transazione ridotte e tempi di elaborazione più rapidi.

La posizione di mercato di Solana (SOL) nel settore NFT è stata penalizzata dal passaggio di importanti collezioni a Polygon a causa della diminuzione del numero e del volume delle transazioni NFT. Tuttavia, l'annuncio di Solflare della disponibilità di NFT compressi su Solana (SOL) offre un potenziale di scalabilità e di aumento degli utenti.

Il volume delle vendite di NFT di Solana (SOL) è aumentato di oltre il 60% nelle ultime 24 ore, con l'ingresso di un maggior numero di acquirenti sul mercato. Il token nativo di Solana (SOL), invece, è sceso di oltre il 6% a causa delle condizioni di mercato avverse. Anche le emozioni ottimistiche nei confronti di Solana (SOL) sono diminuite, aumentando la probabilità di un crollo prolungato.

Sintesi

TMS Network (TMSN) è emersa come una delle criptovalute più performanti, superando i concorrenti Chainlink (LINK) e Solana (SOL) con un aumento di valore del 1400%. La prevendita di TMS Network (TMSN) è stata popolare grazie al suo utilizzo per rivoluzionare il trading, offrendo decentralizzazione, basse commissioni, alta velocità e transazioni ad alto rendimento. Chainlink (LINK) facilita la connettività tra le catene, mentre Solana (SOL) mira a offrire un'infrastruttura più efficiente e scalabile per le applicazioni decentralizzate, ma entrambi i token devono affrontare sfide nei rispettivi mercati.

