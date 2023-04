Salto2023: gli ospiti, le novità e il programma dell'ultima edizione del Salone del Libro guidata da Nicola Lagioia

Si scaldano i motori per l’ultimo Salone del Libro diretto da Nicola Lagioia. Dopo l’annuncio di ieri che ha confermato la giornalista Annalena Benini alla guida della kermesse per il prossimo triennio 2024-2026, oggi è stato presentato il programma ufficiale con tutte le novità e i nomi degli ospiti attesi.

La novità della Pista 500

Dal 18 al 22 maggio il Lingotto e l'Oval (compreso dell'area esterna dedicata al food, ndr), saranno invasi dalla kermesse letteraria, giunta alla sua 35^ edizione. Grande novità di quest’anno sarà il coinvolgimento della Pista 500 in collaborazione con la Pinacoteca Agnelli, dove sarà ospitato anche il bosco di Aboca.

Confermato anche il palco live e ovviamente il Salone Off. “E quel che Alice vi trovò” è invece una serie di incontri proposti dai consulenti del Salone.

Il tema

Come già annunciato, il tema di quest’anno è “Oltre lo Specchio”, dall’opera di Lewis Carroll. "I libri ci consentono di pensare di trasformare la realtà e il salone è un luogo di trasformazione della realtà".

Gli ospiti

A inaugurare mercoledì 18 maggio la prossima edizione della kermesse sarà la scrittrice Premio Nobel per la letteratura Svetalana Aleksievič, in dialogo con Loredana Lipperini.

Duemila incontri con nomi della letteratura ma anche del mondo dello spettacolo, del cinema, del giornalismo e in generale della cultura: Nicola Ammaniti, Antonello Lattanzi, Dacia Maraini, Bruno Arpaia, Carlo Verdone, Claudia Gerini, Roberto Saviano, Alberto Schiavone, Neri Marocorè, Valerio Mastroandrea, Vinicio Capossela, Enrico Mentana, Vittorio Sgarbi, Luciana Littizzetto, Alessandro Cattelan, Maccio Capatonsa, Federica Pellegrini.

Durante la fiera sarà celebrato anche Italo Calvino in occasione del centenario. 55 sono i paesi presenti in fiera, ospite di quest’anno sarà l’Albania, mentre la regione sarà la Sardegna.

I collegamenti

Novità di quest’anno per chi vorrà raggiungere il Salone del Libro con la metropolitana, la possibilità, scendendo alla fermata Italia '61-Palazzo Regione Piemonte, di arrivare in brevissimo tempo alla Fiera percorrendo la "Promenade", un percorso ciclo-pedonale di 250 m riparato da una copertura fotovoltaica che unisce via Nizza alla Stazione Lingotto: il percorso offre inoltre un suggestivo scorcio del grattacielo della Regione Piemonte, nuova sede della Giunta regionale, con vista verso uno dei simboli di Torino 2006, il Pala Oval.

Per info e aggiornamenti sul programma: https://www.salonelibro.it/