Settimo Torinese accoglie (e premia) Pif: "Non sono leader della lotta, ma parte della lotta alla mafia"

Visita e riconoscimento, nei giorni scorsi a Settimo Torinese, per Pif, attore, regista e autore che dal piccolo schermo ha saputo ampliare moltissimo il suo registro espressivo e narrativo e che da tempo si batte contro la mafia. E' stato ospite del Consiglio Comunale, che gli ha consegnato un premio per il suo impegno nella promozione della cultura delle legalità. "Non voglio essere leader della lotta, ma parte della lotta – ha detto Pif – Non ha senso creare un recinto con espressioni “il regista antimafia”, “il poeta antimafia”, “il giudice antimafia”. Io penso che siamo tutti antimafia, quindi ciascuno di noi sia leader dell'antimafia nella sua vita". A fare gli onori di casa, il vicesindaco Giancarlo Brino e la presidente del Consiglio Comunale, Carmen Vizzari, che hanno consegnato una targa. "Per il suo esempio e la sua capacità di sensibilizzare in particolare i giovani in una campagna che unisce tutti – ha detto Vizzari a nome del Consiglio –. Grazie in particolare per aver partecipato, lo scorso anno, alle iniziative per le scuole nell'ambito del progetto Professione Legalità".