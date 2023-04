"Badante condominiale" per aiutare gli anziani soli: la proposta di Torino Bellissima

Torino è sempre più piccola e anziana. A confermarlo sono i dati dell’anagrafe del Comune: nel 2021 gli over 65 erano 213.041, contro i 208.379 di dieci anni prima. Differenza ancora più marcata se si prendono in esame coloro che hanno più di 80 anni: se nel 2011 erano 57.428, oggi sono 73.609. Questo a fronte di un calo dei residenti.

"Calo demografico e anziani sfide per Torino"

E per rispondere alle esigenze di queste pensionati in continua crescita, spesso più poveri dei loro genitori, Torino Bellissima propone l’istituzione delle “badanti condominiali”. “Calo demografico e aumento della popolazione anziana – spiega Tommaso Battaglini, consigliere di Torino Bellissima in Circoscrizione 1, che ha approvato un atto sul tema a sua prima firma - sono una delle sfide più importanti per Torino”. “Spesso – continua - si tratta di persone sole, che non possono farsi carico del costo di una badante e neppure di quelli di una figura di assistenza”.

La proposta

La proposta della formazione civica di Damilano – su modello di quanto accaduto in altre città come Pavia, Milano e Firenze – è di creare la “badante condominiale”. Una o due figure che suddividano l’orario di lavoro tra più anziani che abitano nello stesso palazzo, per dare supporto a diverse attività. Dall’igiene personale, alla pulizia della casa, alla spesa. O ancora per visite mediche e compagnia.