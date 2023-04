M5S: "A Torino no a dehors su prati e giardini". E la maggioranza ambientalista si schiera con i grillini

Russi (M5S): "Amministrazione Lo Russo poco attenta al verde"

" Dopo l'utilizzo del Valentino per Eurovision e piazza d'Armi per Atp - sottolinea l'esponente della minoranza - il verde non è mai tornato allo stato originario. Mi preoccupa l'utilizzo dei prati per metterci dei dehors, che saranno frequentati da moltissime persone".

"La visione dello spazio urbano - spiega Ravinale - per noi deve essere orientata all'ampliamento dello spazio pubblico, fruibile per tutti, e della sostenibilità ambientale: per questo ci preoccupa la possibilità nell'estendere i dehors su alcune aree verdi". Parole analoghe dal radicale Silvio Viale, che sottolinea come "parchi e giardini debbano essere tutelati nel verde". La civica Ciampolini, sottolineando come sia "chiaro l'interesse e la competenza dei torinesi nei processi che riguardano la tutela del verde", chiarisce come "l’accoglienza dei punti di vista delle associazioni ambientaliste, giovani e cittadini non abbia trovato riscontro nel nuovo regolamento dei dehors".

Per Apollonio "la proposta di regolamento" non chiarisce se i dehors D1 "possano essere consentiti solo su pavimentazione o anche su area verde".

"L'emendamento poteva essere utile a sciogliere all'origine eventuali dubbi interpretativi" conclude l'esponente di DemoS.