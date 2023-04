Metro 2, il Senato dà il via libera alla nomina del commissario straordinario

La commissione Bilancio del Senato ha approvato l'emendamento al Decreto Pnrr necessario alla nomina del commissario straordinario per la linea 2 della metropolitana di Torino.

La nomina attesa entro la fine del mese

Proprio questa mattina il sindaco Stefano Lo Russo, a margine della presentazione del nuovo piano del trasporto pubblico torinese, aveva auspicato una rapida approvazione dell'emendamento in discussione. Dopo il via libera della commissione, il testo passerà ora all'approvazione del Senato e della Camera per la successiva designazione del commissario, presumibilmente entro il mese di aprile.

La soddisfazione del sindaco Lo Russo

"Esprimo grande soddisfazione - sottolinea Lo Russo - per il lavoro fatto in queste settimane per arrivare alla definizione di questo provvedimento, che consentirà l'accelerazione dell'avvio dei lavori della linea 2 della metropolitana e, verosimilmente, anche un risparmio economico. Ringrazio il Governo per aver accolto le richieste della Città e i parlamentari che hanno sostenuto il provvedimento".

Ambrogio: "Passo fondamentale per Torino"

Parole di apprezzamento sono giunte anche da esponenti di altre forze politiche: "L'approvazione dell’emendamento governativo è un passo fondamentale per la città. Finalmente, dopo anni di ritardi, la linea 2 è più vicina”, ha dichiarato Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia e Consigliere Comunale di Torino, che aggiunge: “Il Governo conferma grande sensibilità in tema di mobilità sostenibile e ambiente: grazie alla Linea 2 il trasporto pubblico locale collegherà con efficacia i quadranti sud-ovest e nord-est dell’area metropolitana, una vera e propria svolta epocale”.