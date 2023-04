Ospedale unico Asl To5, dopo l'attesa infinita vince Cambiano: "E' la soluzione migliore"

Habemus hospitium, almeno sulla carta. Dopo anni di polemiche, progetti, studi e false fughe di notizie, la Giunta regionale ha approvato la delibera che identifica Cambiano come luogo in cui realizzare l'ospedale unico dell'Asl To5.

Sarno attacca la scelta della Regione: "Un autentico blitz"

Un via libera che (e non poteva essere altrimenti) è arrivato dopo un'infinita battaglia dialettica in aula: "Dopo 1373 giorni dall’inizio della legislatura, l’assessore non ha mai voluto trovare il tempo per confrontarsi sul tema nella Commissione sanità e ha deciso, con un blitz, di portare in Aula il provvedimento, senza consentire un confronto democratico, né tanto meno un approfondimento su una questione di fondamentale importanza" è l'attacco di Diego Sarno, consigliere regionale del Partito Democratico, tra gli ultimi ad arrendersi a questa proposta.

“Il rischio, come scrive indirettamente l’IRES nel suo studio - ha proseguito il consigliere dem - è che il 63% degli abitanti dell’ASL TO5 pari a 128.762 abitanti su un totale di 203.478, useranno per le prestazioni sanitarie il CTO o le Molinette perché più vicini e comodi e non il nuovo ospedale di Cambiano, andando a ingolfare nel futuro una struttura come quella della Città della Salute pensata per gli abitanti della Città di Torino”.

Sarno ha poi concluso: “Oggi avete finalmente fatto, in ritardo, la vostra scelta politica. Resta inteso che, parallelamente, sarà necessario indicare cosa si intende fare degli attuali ospedali che erano il centro del nostro ordine del giorno e che la destra ha bocciato. Su questo chiediamo a questo punto di accelerare e arrivare entro la fine della legislatura al progetto esecutivo, perché se così non sarà la destra avrà perso 5 anni lasciando i cittadini dell’Asl To5 senza una rete ospedaliera efficace”.

La maggioranza difende compattamente la sua scelta

Compatta nel scegliere Cambiano la maggioranza: "Siamo di fronte a una scelta: un sito comporta il consumo d'area verde ed è lievemente esondabile. L'altro, a 3 km di distanza, non comporta consumo d'area verde e non è esondabile. La scelta ci appare scontata" ha detto Davide Nicco (Fratelli d'Italia). "Il fatto che si siano espressi Politecnico, Ires e Asl è una scelta di buon senso, perché ha fornito risposte tecniche che la politica non poteva dare" è il pensiero di Paolo Ruzzola, capogruppo di Forza Italia.

“Finalmente ci siamo - è l’intervento del leghista Andrea Cerutti - e se siamo arrivati all’atto decisivo per avviare la realizzazione del futuro ospedale dell’Asl To5 a Cambiano il merito va alla buona Sanità regionale amministrata dalla Lega e al nostro assessore. Noi - ha continuato Cerutti - abbiamo ancora una volta adottato il metro di giudizio del buon padre di famiglia. Di chi valuta con ponderatezza le proprie decisioni, soprattutto quando di mezzo c’è un’opera pubblica da centinaia di milioni di euro pagata con i soldi dei contribuenti".

"Rispediamo al mittente tutte le accuse che oggi strumentalmente l'opposizione muove", le parole del presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia. "Nel passato, forse ce lo si dimentica troppo in fretta, le scelte su questo nuovo ospedale hanno avuto le ruote. Per necessità elettorali, probabilmente, a seconda dei comuni che andavano al voto, il sito più idoneo una volta risultava essere Nichelino, un'altra Moncalieri. Bisogna raccontare bene le vicende, senza falsi moralismi".

E poi continua: "Dovessi e potessi scegliere io, quasi certamente non avrei scelto nè Vadò, nè Cambiano, ma credo Carmagnola. Ma non possono essere le scelte di uno o campanilistiche a dettare la linea di una programmazione sanitaria. Le valutazioni tecniche ci hanno portato a dire che è quella che meglio soddisfa le esigenze di quel territorio. Nessuno di noi vince o perde nulla. Con questa delibera finalmente rispondiamo ad una vera emergenza manifestata dai sindaci e dai cittadini", conclude Allasia.

Favorevole anche il M5S: "Scelta più adeguata rispetto a Vadò"

Favorevole all'ospedale anche il M5s: "E' una scelta più adeguata rispetto all’area Vadò di Moncalieri, sul quale permanevano diverse criticità dal punto di vista del dissesto idrogeologico e del consumo di suolo".

"Adesso è fondamentale ottenere maggiori certezze. Perché sui fondi per la progettazione e per la realizzazione, così come sulle tempistiche dell’intervento e sulla pianificazione di alcune opere viarie, non vi sono ancora stati fatti concreti, ma solo tante belle parole. Gli annunci, con tutto il tempo perso finora, non bastano più" è il commento della capogruppo Sarah Disabato.



“Il Presidente Cirio con l’Assessore Icardi e la loro maggioranza giocano a Risiko dimenticandosi dei servizi sanitari necessari mentre il piano sanitario rimane la nuvola fantozziana sulla testa dei piemontesi” ha affermato la presidente di Liberi Uguali Verdi Silvana Accossato. “Vadò, Cambiano, ovunque sia l’Assessore Icardi e la sua maggioranza continuano a giocare a Risiko ma continuano a non dire nulla sui servizi sanitari che si vogliono offrire" ha dichiarato la capogruppo.

I dubbi di Frediani e Unione Popolare: "Restano criticità"

Dubbi anche sollevati da Francesca Frediani, consigliere regionale di Unione Popolare Piemonte: "Abbiamo evidenziato alcune criticità che non trovano al momento soluzione, legate in particolare al futuro delle strutture abbandonate, come gli ospedali di Chieri, Nichelino, Moncalieri e Carmagnola, con il rischio di ulteriore sottrazione di servizi o di nuovi affidamenti degli stessi ad enti privati. Rimane inoltre centrale la questione che riguarda il personale sanitario, la cui carenza rappresenta la più grande criticità del sistema sanitario regionale".