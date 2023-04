Settimo Torinese, nubi nere sul futuro dell'ospedale: "Serve un tavolo con tutte le forze politiche per una strategia comune" [FOTO]

Dibattito a Settimo Torinese sul futuro dell'ospedale. Un tema ricorrente da queste parti, anche se gli scenari non sono del tutto chiari, né confortanti. Se n'è discusso nei giorni scorsi con un incontro pubblico ospitato in Consiglio Comunale, alla presenza di un buon numero di cittadini. "Ma i giudizi non si danno su quante sedie vengono occupate", è stato detto durante il confronto.



"Proposte di sanità territoriale pubblica", è stato il nome dell'incontro. Presenti da Rifondazione Comunista a Fratelli d'Italia, andando anche oltre la normale rappresentanza all'interno del consiglio.



Sotto i riflettori tanti aspetti della vicenda legata all'ospedale, a partire dall'asta. "Un meccanismo che non garantisce la qualità dei servizi. La Regione si deve prendere la responsabilità politica della situazione. Se ci deve essere una gara, questa non può essere sotto forma di asta e non possiamo affidarci alla speranza che arrivi un benefattore".



E sull'aspetto dei conti, "non è stata solo colpa del Covid. Ma c'è una responsabilità politica e amministrativa".



La preoccupazione riguarda anche il personale della struttura, con lo spettro che aleggia in queste settimane legato alla vicenda della rsa di Asti, che sta creando non pochi grattacapi.



La proposta? "Costituire un tavolo ampio, che comprenda anche le forze non presenti in Consiglio Comunale, ma che hanno rappresentanza. Per capire da qui al 17 maggio quel che si può fare per contrastare l'ipotesi dell'asta per il futuro dell'ospedale".