A 40 anni dall'omicidio, Torino intitola scuola a Bruno Caccia. Don Ciotti: "Il suo spirito vive ancora"

Bruno Caccia, nato a Cuneo, ha lavorato a Torino dal 1941 sino alla morte, con una breve parentesi come procuratore di Aosta. Le sue indagini sulla presenza della criminalità organizzata in Piemonte lo hanno portato all'assassinio da parte della ndrangheta, con un'esecuzione in via Sommacampagna la notte del 26 giugno 1983.