Lovers Film Festival: inizia il percorso verso i suoi primi 40 anni sotto la guida di Vladimir Luxuria

Il Lovers Film Festival si avvicina al suo quarantennale con la 38^ edizione, in programma dal 18 al 23 aprile al Cinema Massimo.

Il più antico festival italiano sui temi LGBTQI+ (lesbici, gay, bisessuali, trans, queer e intersessuali) diretto da Vladimir Luxuria e fondato da Giovanni Minerba e Ottavio Mai e, con l’edizione di quest’anno, inizia infatti il percorso triennale che lo porterà a festeggiare, nel 2025, il suo quarantesimo anniversario.

Per il quarto anno, e sino al compimento del quarantesimo compleanno del festival, Lovers sarà diretto da Vladimir Luxuria: “Se dovessi trovare un concetto per racchiudere la filosofia di questo trentottesimo Lovers, sarebbe condivisione. Condividere delle emozioni, fisicamente insieme, portando gente al cinema che è la sfida più bella che abbiamo. Sono molto contenta perché con quest’anno iniziamo un triennio di celebrazioni che ci porterà al quarantennale nel 2025. Un ricco calendario di appuntamenti lungo tutti e tre gli anni che non avranno, grazie al sostegno delle istituzioni, Torino come unica location”.

Gli Ospiti

A inaugurare il festival, martedì sera, alle 18, in Mole Antonelliana sarà l’attrice Ambra Angiolini, protagonista di un talk con Vladimir Luxuria.

Atteso, sabato 22 alle 20.15, il cantante Rosa Chemical che lo scorso febbraio ha partecipato, per la prima volta, al Festival di Sanremo con il brano Made in Italy già disco d’oro.

Tra gli altri ospiti: Fioretta Mari, Paola & Chiara, Alex Di Giorgio, Vincenzo Schettini e Marco Martinelli e Andrea Martini, Fabio Canino, Giancarlo Commare, Piero Di Blasio, Priscilla.

Le sezioni competitive

Tre le sezioni competitive principali: All The Lovers, concorso internazionale lungometraggi; Real Lovers, concorso internazionale documentari e Future Lovers, concorso internazionale cortometraggi. Le tre giurie, per la prima volta nella storia del festival, saranno presiedute dai rappresentati di alcuni dei principali festival LGBTQI+ d’Europa. “Per rimarcare il ruolo del cinema e della cultura in generale nella lotta per i diritti” afferma Vladimir Luxuria.

Confermati anche il Premio Torino Pride, il Premio Giò Stajano, il Premio Forever Young. La giuria Forever Young e il premio Riflessi nel buio.



I Film

Più di 50 film, 9 anteprime mondiali, 4 internazionali, 3 europee e 41 italiane per 6 giorni di programmazione.

Martedì 19 alle 21 in Sala Cabiria, la pellicola di apertura sarà Chrissy Judy di Todd Flaherty (USA, 2022), presente in sala. Il film di chiusura, domenica 23 alle 21 sempre in Sala Cabiria sarà Trois nuits par semaine di Florent Gouëlou (Francia, 2022), presente in sala.

"Abbiamo spesso visti a tema drag, ma in questo caso si indaga sui sentimenti di amicizia e amore in particolare sui film di apertura e chiusura".

L’omaggio a Maurizio Costanzo

Lovers, quest’anno, renderà omaggio a Maurizio Costanzo, a pochi mesi dalla sua scomparsa. "All'epoca - racconta Luxuria -mi chiese di portare mia mamma al Maurizio Costanzo Show, accettò l'invito. Lì su quel palco abbiamo per la prima volta ci siamo sciolti e per la prima volta lei si rivolse a me al femminile. Ma l'omaggio non è solo per questo, ma perché è stato sceneggiatore di uno dei film più belli della storia del cinema".

con la proiezione, sabato 22 in Sala Soldati alle 18, di un capolavoro di cui firmò la sceneggiatura: Una giornata particolare (1977) diretto da Ettore Scola e interpretato da Sophia Loren e Marcello Mastroianni.

Renderà inoltre omaggio a Lucy Salani, attivista italiana scomparsa lo scorso 22 marzo a 99 anni molto nota anche per essere stata l'unica donna transgender italiana sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti, e a Raquel Welch, protagonista e icona eterna, qui affiancata da John Huston, Mae West, Farrah Fawcett e Tom Selleck, al suo primo piccolo ruolo come toy boy.

La festa

Torna anche il party di chiusura: dall’iconico nome Furore lovers party, la festa si svolgerà domenica sera da Off Topic a partire dalle 23.

