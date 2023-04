Intervento record, équipe di sole donne salva una paziente: al Sant'Anna asportato utero di 1,6 kg

Una donna di 50 anni, affetta da gravi sintomi conseguenti alla presenza di voluminosi fibromi uterini (con un volume complessivo dell’utero di 1 kg e 600, pari ad una gravidanza al 7° mese) è stata trattata chirurgicamente con tecnica miniinvasiva laparoscopica e l’utero è stato asportato, mediante un sacchetto di protezione, in parte per via vaginale ed in parte attraverso 4 piccole cicatrici addominali di 5-10 mm.