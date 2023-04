Ospedale Sant'Anna, problemi al riscaldamento: la situazione torna alla normalità dopo l'intervento dei tecnici

Riattivato, dopo una sospensione momentanea, il riscaldamento all'interno dell'ospedale Sant'Anna. A comunicarlo l'azienda, che ha spiegato come i disagi si siano avvertiti all'alba. Il problema di natura idraulica ha reso obbligatoria la sospensione totale per alcune ore: "I tecnici hanno lavorato alacremente fin da subito per localizzare e risolvere al più presto il problema. Ora è stato riattivato il sistema di riscaldamento e sta tornando tutto gradualmente alla normalità".