Rastrelliere vicino alle scuole e incroci pericolosi: la Circoscrizione 2 in campo per pedoni e ciclisti

In difesa dei pedoni e ciclisti, la Circoscrizione 2 chiede attenzione alla mobilità sostenibile. Il coordinatore della commissione Trasporti Alessandro Nucera, insieme al Presidente Luca Rolandi, ha inviato all’assessorato guidato da Chiara Foglietta un documento che chiede di installare portabiciclette vicino all’ingresso di alcune scuole sparse tra Santa Rita e Mirafiori. Nel dettaglio viene chiesto la posa di rastrelliere davanti all’Alvaro Gobetti (via Balla 27), Modigliani (via Collino 4), Ada Negri (via Ada Negri 23), Antonelli (via Lanfranco 2), Caduti di Cefalonia (via Baltimora 10), Cairoli (via Torrazza Piemonte 10), Colombo (piazzetta Jona 5) e Castello di Mirafiori (via Coggiola 22).

Gli incroci pericolosi

Dopo un sopralluogo effettuato con la Polizia Municipale, la Circoscrizione 2 ha presentato un lungo elenco di attraversamenti pedonali considerati pericolosi. Incroci dove Nucera e Rolandi chiedono interventi di messa in sicurezza come l’installazione di semafori (corso Cosenza/via Sarpi), oppure l’eliminazione di strisce pedonali (corso Agnelli/Buenos Aires; corso Agnelli/Carlo Del Prete; corso Orbassano/Don Grazioli).