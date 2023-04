Caro bollette, sono 351 le famiglie di Chieri che hanno ricevuto un contributo per luce e gas

Nel mese di novembre scorso il Comune di Chieri ha stanziato 200mila euro a favore dei nuclei familiari per far fronte alle maggiori spese di energia elettrica e gas.



"Sono state presentate circa 400 domande - spiega l’assessora alle Politiche sociali, Raffaela Virelli - per un fabbisogno totale che ammontava a 261mila euro. Quindi, non essendo state state sufficienti le risorse stanziate, come previsto dal bando abbiamo ridotto proporzionalmente il contributo, erogando il 76% di quanto richiesto. Voglio ringraziare i nostri uffici che hanno svolto un impegnativo lavoro, infatti solo il 30% delle domande pervenute erano corrette, il che ha voluto dire richiamare una ad una le famiglie per effettuare le integrazioni della documentazione".



"Il bando prevedeva che per i nuclei familiari con morosità pendenti con il Comune (Imu, Tari, ecc.) si sarebbe proceduto a compensazione: per 76 famiglie abbiamo così potuto sanare le pendenze del 2021, per un ritorno nelle casse del Comune di quasi 10mila euro non ancora riscossi. Grazie al nostro contributo, inoltre, per 42 famiglie è stato possibile sanare le spese condominiali per un ammontare di circa 27mila euro. Ricordo, poi, che sono stati stanziati 50mila euro per l’acquisto di generi alimentari per l’Emporio solidale, che nei primi mesi dell'anno ha sostenuto circa 120 famiglie", conclude.