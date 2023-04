La primavera porta a Beinasco il rifacimento di aiuole e giardini

L'inizio della primavera porta nuova vita ad aiuole e giardini a Beinasco. Una città più decorosa, pulita e colorata era tra gli obiettivi che l'Amministrazione si era posta già dall'inizio del 2023.

Fiori e piante al posto di rifiuti ed erbacce

Per questo, nelle ultime settimane si è provveduto al rifacimento di tante delle aiuole anche nelle frazioni di Borgaretto, Borgo Melano e Fornaci. "Via i rifiuti e le erbacce, sostituite da nuovi fiori e piante, colorati e decorosi", ha spiegato il sindaco Daniel Cannati. L'ultima opera, completata in questi giorni, è stata a Fornaci, "ma nei prossimi mesi saranno eseguiti altri interventi in tutta Beinasco", ha garantito il primo cittadino.