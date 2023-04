Al Castello di Pralormo, un weekend all'insegna del gusto e dell'artigianato con Messer Tulipano

La XXIII edizione della manifestazione Messer Tulipano ospiterà, domenica 9 e lunedì 10 aprile, le degustazioni dei Maestri del Gusto di Torino e Provincia e dimostrazioni di pittura e intaglio a cura di un pittore naturalistico e di un artista del legno.

Ma le feste verranno anticipate sabato 8 aprile con una dimostrazione di ricamo bandera nella zona del padiglione Orangerie, in cui è esposto un salottino antico del castello.

La tecnica di ricamo “bandera” è come un “dipinto ad ago” ed i soggetti sono quasi sempre floreali. Per i bambini è previsto un ricco programma di intrattenimento a cura della libreria La Farfalla di Snipe di Torino a Pasqua e un percorso di laboratori naturalistici nel bosco a cura di Arianna Cinquatti a Pasquetta.

Inoltre, a Pasquetta, ci sarà anche la possibilità di fare un picnic nel bellissimo contesto della collina fiorita del Castello di Pralormo, che si trova di fronte all’azienda agricola, e si potrà assistere alle originali composizioni floreali di una stilista floreale.

Nel corso della giornata di lunedì 10 aprile, Consolata Pralormo racconterà il progetto ''Hand in Hand'' della Maison Fendi, per la quale è stata realizzata l'iconica borsa Baguette, esposta nel padiglione Orangerie. Alla manifestazione sono presenti tante varietà curiose del fiore protagonista dell’evento: ad esempio, una collezione di tulipani neri e un percorso nel sottobosco dedicato ai tulipani pappagallo, ai viridiflora, ai tulipani fior di giglio ed ai frills dalle punte sfrangiate. Ma non ci saranno solo tulipani nel Parco del Castello: tra le altre varietà di fiori che si potranno ammirare, spicca per grazia e bellezza la rosa olandese Avalanche.



Info: https://castellodipralormo.com/