Asghar Farhadi, il regista iraniano protagonista della masterclass al Museo dei Cinema

È Asghar Farhadi , regista, sceneggiatore e produttore iraniano, vincitore del premio Oscar per il miglior film straniero con Una separazione (2012) e Il cliente (2017), il protagonista della masterclass di aprile del Museo Nazionale del Cinema.

L’Iran contemporaneo, i diritti, i film girati a cavallo tra Europa e Medioriente e le tappe più importanti della propria carriera: sono i temi che l’autore affronterà, lunedì 17 aprile alla Mole Antonelliana, intervistato dalla connazionale Pegah Moshir Pour , attivista per i diritti umani e digitali, da anni impegnata nella lotta per l’emancipazione femminile, e il critico cinematografico Grazia Paganelli.

Cineasta tra i più apprezzati nel panorama internazionale, Farhadi riceverà la Stella della Mole per aver saputo creare storie con meccanismi quasi pirandelliani, in grado di condurre lo spettatore a riflettere su temi sociali. Una tensione sempre crescente che non pretende di consegnare risposte univoche e facili scorciatoie è la cifra d’autore di Farhadi.