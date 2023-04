Cosa fare a Pasqua e Pasquetta? Ecco le proposte dei musei in città

Per chi quest'anno opta per una Pasqua e una Pasquetta all'insegna della cultura, Torino offre un ventaglio di proposte nei musei e nelle gallerie cittadine, con variazioni ed estensioni degli orari di apertura al pubblico.

Palazzo Barolo ospita “Da Monet a Picasso – Capolavori della Johannesburg Art Gallery”, la mostra evento che racchiude le opere originali dei maggiori protagonisti della storia dell’arte di tutti i tempi: Monet, Signac, Courbet, Degas, Cézanne, Sisley, Van Gogh, Derain, Picasso, Matisse, Rossetti, Modigliani, Bacon, Warhol, Lichtenstein, Kentridge. Un racconto visuale in sessantatré opere, un viaggio composito nella storia dell’arte internazionale, ma anche una suggestione culturale su una scena artistica e realtà museale poco conosciuta, come la Johannesburg Art Gallery.

Nelle antiche cucine della Palazzina di Caccia di Stupinigi è allestita la mostra fotografica dedicata a Elliott Erwitt. Una raccolta degli scatti che meglio hanno descritto e rappresentato tutte le sfaccettature del concetto così inesprimibile e totalizzante dell’essere famiglia. Gli scatti esposti sono stati selezionati da Erwitt in persona e raccontano trasversalmente settant’anni di storia della famiglia e delle sue infinite sfaccettature intime e sociali. Si offrono indifferentemente all’osservatore istanti di vita dei potenti della terra, come Jackie al funerale di JFK, accanto a scene intime come la madre che osserva rapita la neonata, che poi è Ellen, la primogenita del fotografo.

Sempre alla Palazzina di Caccia, nella citroniera, è allestita l'esperienza multimediale dedicata a Van Gogh che unisce il piacere della scoperta della vita di uno dei pittori più amati di sempre all’immersione nel cuore pulsante della sua arte. In un’area di oltre duecento metri quadri ogni superficie prende vita e diventa arte, avvolgendo a 360 gradi il visitatore in un viaggio a tinte scure, ricco di pathos e drammaticità, a far comprendere il tormento interiore di Van Gogh, il senso dei suoi pensieri e i suoi stati d’animo.

Museo del Cinema: aperture straordinarie, visite guidate e orari prolungati

Durante le prossime festività pasquali, dal 7 al 10 aprile 2023, il Museo Nazionale del Cinema sarà regolarmente aperto e per la prima volta proporrà prolungamenti d’orario, dalle 9 alle 21, e un'apertura straordinaria martedì 11 aprile, dalle 9 alle 19.

Oltre alla ricca collezione permanente sarà possibile visitare la grande mostra Dario Argento - The Exhibit realizzata dal Museo Nazionale del Cinema e Solares Fondazione delle Arti e dedicata al genio e all’opera del cineasta, visionario maestro del thriller.

Al piano accoglienza della Mole Antonelliana il Museo Nazionale del Cinema presenta Le mani sulla verità. 100 anni di Francesco Rosi, a cura di Domenico De Gaetano e Carolina Rosi con Mauro Genovese e Maria Procino, un viaggio multimediale che vuole parlare alle nuove generazioni raccontando i temi importanti e ancora attuali di uno dei grandi maestri del cinema.

Sono inoltre previste visite guidate fisse e laboratori per i più piccini: “Alla scoperta del Museo”, per conoscere il Museo e le sue meraviglie, dal teatro d’ombre ai fratelli Lumière, fino ai grandi protagonisti della storia del cinema; Easter Magic - Laboratorio di effetti speciali. La poesia del cinema delle origini e la magia dei trucchi cinematografici per realizzare un piccolo filmato ad altezza bimbo nello stile dei film di George Méliès; Salita a piedi della cupola: visita guidata con salita a piedi della cupola per scoprire le meraviglie architettoniche e i luoghi mai visti della Mole Antonelliana. Un percorso a piedi, dal piano terra fino alla Terrazza Panoramica a 85 metri di altezza, lungo le scale dell’intercapedine della Cupola.

Fondazione Torino Musei: orari prolungati alla Gam, Palazzo Madama e Mao

Durante le festività di Pasqua, del ponte della Festa della Liberazione e della Festa dei Lavoratori la GAM, il MAO e Palazzo Madama saranno sempre aperti con orari prolungati fino alle 19.

Alla Gam sarà possibile visitare le mostre Viaggio al termine della Statuaria, un percorso basato sul suo patrimonio, dedicando un capitolo alla scultura italiana tra il 1940 e il 1980 attraverso l'esposizione di 50 opere realizzate da 40 artisti attivi nell’arco di questo periodo; Ottocento. Collezioni GAM dall’Unità d’Italia all’alba del Novecento. Paesaggi, personaggi, ma sono soprattutto le donne le protagoniste della mostra che permette al pubblico di riscoprire dopo quattro anni, parte della Collezione ottocentesca della Gam. Una proposta che si concentra sul contemporaneo dell’epoca compresa tra l’Unità d’Italia e l’inizio del ‘900 in occasione dei 160 anni dalla nascita della Gam; Michael Snow, nella videoteca della Gam, presenta un film e un libro: Wavelength, 1967/2003 e Cover to Cover, 1975. dell'artista canadese da poco scomparso in mostra nella videoteca della Gam, la più grande d’Europa dopo il Centre Pompidou. Focus della mostra è mostrare la capacità di Snow di fare della pagina come del fotogramma uno spazio di verifica della nostra percezione.

Al Mao sarà possibile visitare la mostra Buddha alla decima, un viaggio immersivo alla scoperta delle opere della collazione permanente del Museo di Arte Orientale, l’8’% delle quali non era ancora stato mai esposto prima. Obiettivo della mostra è quello di riscoprire le opere, la loro origine e il loro significato; Lustro e lusso dalla Spagna Islamica, una mostra che intende volgere un primo sguardo su un universo di grande complessità e bellezza e che offre al visitatore un punto di vista inedito da cui osservare una storia secolare di trasformazioni e contaminazioni artistiche, linguistiche e di conoscenza scritta nelle trame dei tessuti e sulla superficie lucente delle ceramiche; Monogatari, nel t-space del Mao, quarto appuntamento del ciclo di performance dedicato all’artista Massimo Grimaldi. L’opera consiste nella proiezione, su due schermi appaiati, del reportage fotografico realizzato in Giappone tra il 2017 e il 2018, dove l’artista ha vissuto per alcuni mesi grazie al premio On Demand by Snaporazverein.

A Palazzo Madama, infine, sarà possibile visitare I colori della Libertà, realizzata in occasione di Biennale Democrazia 2023, un’ampia riflessione visiva all’interno della Corte Medievale intorno al percorso tematico Immaginare la libertà, declinato secondo i quattro elementi naturali - aria, acqua, terra e fuoco - fondamento della vita e comuni a tutte le cosmogonie.Il museo, che ospita quattro incontri di Biennale Democrazia 2023, ha commissionato a quattro giovani illustratori italiani, di profilo artistico internazionale, una serie di illustrazioni volte a offrire un possibile immaginario di riferimento; Le Chiavi della Città, un percorso che accompagna il visitatore apponto dalla porta della Città nella Corte Medievale alla Sala del Senato, dove si trovano le chiavi che consentono di aprire la porta di Torino per poi svelarne l’animo attraverso quanto nel tempo si è deciso di conservare, poiché le opere non vanno solo viste, ma anche guardate.

Reggia di Venaria Reale: ciliegi in fiore, spettacoli per tutta la famiglia e orari prolungati

In occasione delle festività pasquali, da sabato 8 a lunedì 10 aprile La Venaria Reale anima i suoi Giardini con i ciliegi in fiore con spettacoli sostenibili, attività open air e laboratori interattivi per le famiglie, a cura di The Goodness Factory.

Per tutto il weekend di Pasqua, inoltre, si può assistere allo spettacolo della Fontana del Cervo nella Corte d'onore con le “danze” dei suoi 100 getti d’acqua, e lasciarsi stupire dalle fiorite scenografie del Parco basso accompagnati dal trenino “La Freccia di Diana”.

Nel cuore dei Giardini, il Fantacasino accoglie bambini e famiglie nella sua fiabesca struttura, con giochi di legno, macchine e i divertenti animagici, mentre all’interno della Reggia, oltre alle splendide architetture barocche juvarriane, è possibile ammirare le preziose opere in esposizione per la mostra All'ombra di Leonardo, dedicata agli arazzi ispirati all'Ultima Cena. Il lunedì di Pasquetta, invece, i verdi prati dei Giardini sono pronti ad accogliere i visitatori per il tradizionale pic-nic sull’erba.

Sì può anche raggiungere il Parco della Mandria e gli Appartamenti Reali del Castello della Mandria in bici, partendo dal punto di noleggio presso il Patio dei Giardini e percorrendo Viale Carlo Emanuele II. Sono disponibili anche biciclette per bambini e biciclette per adulti con seggiolino.

Eccezionalmente per le festività, sabato 8 e domenica 9 aprile la Reggia, i Giardini, le mostre e il Castello della Mandria restano aperti fino alle 20.

Museo della Chimica: laboratori scientifici

In occasione della Pasqua, fino a lunedì 10 aprile, il MU-CH, Museo della Chimica, propone laboratori e show scientifici a tema dedicati ai bambini. I segreti del cioccolato: in questo periodo ne consumiamo tantissimo, ma lo conosciamo davvero? In questo laboratorio, in collaborazione con la Cioccolateria Sperandri, si andrà a scoprire la scienza che si cela dietro al cioccolato, dalla sua composizione alle tecniche per lavorarlo. Egg-cellent!: Guscio, tuorlo, albume... queste sono le prime parole che ci vengono in mente pensando a un uovo. Attraverso esperimenti e attività interattive si andrà a scoprire le caratteristiche chimico/fisiche di questi spettacolari adattamenti evolutivi. Chimici ignoti: un gameshow coinvolgente e adrenalinico, in cui i concorrenti dovranno abbinare gli elementi della tavola periodica alle loro caratteristiche più curiose.