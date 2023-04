Gallerie d'Italia: i volti di oltre 450 cittadini e turisti fotografati per il progetto dell'artista Jr

Oltre 450 tra cittadini e turisti in coda per partecipare al secondo giorno l’azione di arte pubblica “Inside out”, il progetto che ha reso famoso a livello internazionale il nome di JR e che ha festeggiato dieci anni proprio in questi mesi, toccando oltre 140 città nel mondo con tappa per la prima volta a Torino.

Un van personalizzato dall'artista francese, attrezzato all’interno con un set fotografico, ha permesso di scattare in piazza San Carlo i ritratti dei partecipanti al progetto, immediatamente stampati su carta da manifesto e incollati sul pavimento della piazza nella parte davanti le Gallerie d’Italia, nel tratto del sottoportico e nel cortile del museo di Intesa Sanpaolo. Tra i partecipanti anche alcune associazioni di migranti coinvolti dalla Compagnia di Sanpaolo.