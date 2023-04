Orto Botanico: al via la stagione delle visite primaverili ed estive

Sabato 8 aprile, dalle ore 15, l’Orto Botanico dell’Università di Torino apre le sue porte al pubblico per la stagione 2023. Fino al 5 novembre sarà possibile visitarlo senza obbligo di prenotazione tutti i sabati, le domeniche e le festività nei seguenti orari: sabato, dalle 15 alle 19; domenica e Festività, dalle 10 alle 19, nei mesi di aprile, maggio e giugno; dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 nei restanti mesi.

Previste inoltre visite guidate tematiche della durata di un’ora circa. La prima, sabato 15 aprile alle 17 e domenica 16 aprile alle 11.30 e alle 17, dedicata alle “Piante del mese: Peonie e Iris”, condurrà il visitatore attraverso le specie in fioritura in questo periodo dell’anno, con approfondimenti storici, utilizzi e curiosità; la seconda, sabato 22 Aprile alle 17 e domenica 23 Aprile alle 11.30 e alle 17, sarà focalizzata sulle “Piante aromatiche”, ovvero le erbe usate in cucina da millenni, soprattutto nel bacino mediterraneo.

Composto da un boschetto di 1,8 ettari e da un giardino che conta circa 1207 esemplari di piante appartenenti a 137 famiglie diverse, l’Orto Botanico UniTo offrirà ai visitatori la possibilità di ammirare da vicino l’Alpineto, un complesso di aiuole rocciose che ospita specie della flora montana e alpina imitando l’ambiente naturale di montagna, oltre a numerose collezioni di piante acquatiche, officinali e insettivore. In aggiunta, sarà possibile esplorare tre diverse tipologie di serre, ciascuna dedicata a specie tropicali, sudafricane o succulente.

Fondato nel 1729 per volere di Vittorio Amedeo II, come struttura per coltivare e far conoscere le piante - in particolare la loro forma, i loro usi, la loro origine e le loro caratteristiche ecologiche - l’Orto Botanico di Torino continua ancora oggi a svolgere la propria attività di divulgazione. Dal 1997 è stato aperto al pubblico e ogni anno viene visitato da circa 20mila persone e 300 classi scolastiche.

Tra le molteplici attività che si terranno all’interno dell’Orto anche il Mercatino delle Piante. Sabato 15 Aprile, dalle 15 alle 19 e domenica 16 Aprile, dalle 10 alle 19, nella Serra di Moltiplicazione i volontari accoglieranno i visitatori per la vendita di piante da loro riprodotte. Il tutto corredato da consigli sulla coltivazione delle specie orticole particolari e delle altre novità in vendita, come le piante carnivore, acquatiche o succulente.