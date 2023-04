The World of Banksy prolungata fino al 3 settembre

La mostra The World of Banksy – The Immersive Experience presso Torino Porta Nuova prolunga per la quarta volta la data di apertura fino al 3 settembre 2023.

Il percorso presenta oltre 90 opere di cui 30 murales a grandezza naturale realizzati da giovani street artist internazionali che raccontano il mondo del misterioso artista britannico, famoso per affrontare con ironia temi politici e di denuncia sociale. Vicino ai più iconici capolavori “Flower Thrower” e “Girl with Balloon” che lo hanno reso famoso in tutto il mondo, trova spazio anche iBanksy, una speciale sezione video che ripercorre la storia e il messaggio sociale dei murales realizzati da Banksy in strade, muri e ponti di tutto il mondo

Per info: https://theworldofbanksy.it/torino-info-pratiche/