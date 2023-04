Svolta "rosa" per Cgil Torino, maggioranza di donne nella nuova segreteria di Semeraro

"Il governo non ascolta nessuna proposta"

" Il primo impegno che dovremmo assumere - ha detto Semeraro - sarà quello di definire un piano di lavoro in coerenza alla discussione fatta durante il nostro congresso di fine gennaio al Politecnico di Torino. Dovremo definire un piano per affrontare questo momento storico che è particolare con un governo di destra che non ascolta nessuna delle nostre proposte di equità sociale e miglioramento delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici, pensionati e pensionate ".

Una maggioranza di donne

"Ho scelto consapevolmente di avere una maggioranza di donne nella Segreteria - aggiunge -. Tutti i nomi che ho scelto hanno provata esperienza: Elena Ferro arriva dalla guida della categoria dei lavoratori della comunicazione, la Slc Cgil Torino e ha fatto così bene con la vertenza RAI che proprio ora sembra sbloccarsi grazie alle nostre pressioni per citare solo un esempio. Igor Piotto è una conferma, già Segretario Generale dei lavoratori della scuola, la Flc Cgil Torino, così come Federico Bellono, già segretario Generale Fiom Torino. Elena Palumbo è stata addirittura nella segreteria nazionale dei chimici, la Filctem e poi in Funzione Pubblica Cgil Torino. La linea politica che rintracceremo nei prossimi anni è chiara. Saremo ancora più presenti nei territori e a livello politico la pressione che eserciteremo nei confronti dei decisori politici sarà maggiore. Ci batteremo come sempre per tutelare i diritti di tutti e di tutte, delle famiglie omogenitoriali, del potere d’acquisto di lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate".