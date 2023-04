Cosa fare a Torino nel weekend: gli appuntamenti fino a domenica 9 aprile

MOSTRE ED EVENTI

A TU PER TU CON LEONARDO DA VINCI

Dall'8 al 10 aprile

In occasione delle festività pasquali, ai Musei Reali torna l’appuntamento con Leonardo da Vinci.La Biblioteca Reale offre quest'anno un prezioso percorso alla scoperta di Leonardo nel suo tempo. In esposizione, oltre al Codice sul volo degli uccelli e ai tredici fogli tra i quali l'iconico Autoritratto e il magnetico Volto di fanciulla, sono presenti quasi sessanta opere di artisti del Rinascimento come Michelangelo, Perugino, Francesco di Giorgio Martini e Cristoforo de Predis: dipinti, manoscritti miniati, incunaboli, incisioni e antiche carte geografiche illustrano gli eventi e i personaggi che accompagnarono la vita di Leonardo, dal 1452 al 1519.

Info: https://museireali.beniculturali.it/

PETER HINCE - QUEEN EXPERIENCE

Fino al 16 luglio

Dopo il successo della mostra dedicata agli scatti di Steve Schapiro a Davide Bowie, Radar, Extramuseum e Le Nozze di Figaro propongono negli spazi dell’Archivio di Stato di Torino, una nuova esposizione fra grande fotografia e storia della musica. “Queen Experience | Peter Hince” racconta, attraverso le fotografie del road manager della band – Peter Hince appunto – e una ricca selezione di memorabilia, lo straordinario percorso umano e professionale dei Queen e del suo carismatico frontman Freddie Mercury. A 50 anni dall’uscita del primo disco, l’omonimo Queen, l’esposizione rappresenta un’occasione unica per i fan di scoprire aspetti e dettagli inediti sul gruppo e per il grande pubblico di ampliare la propria conoscenza sulla band che ha rivoluzionato la musica degli ultimi 50 anni e che ancora oggi riesce ad essere straordinariamente attuale.

Info: www.associazioneradar.it

VISITE SPECIALI AL CASTELLO DI MASINO

Dall'8 al 10 aprile

Speciali picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e “caccia alle uova”, visite, passeggiate ed escursioni guidate: sono le attività proposte nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente dall'8 al 10 aprile in occasione del weekend di Pasqua e Pasquetta. Per il Lunedì dell’Angelo, con il biglietto di ingresso, si potrà visitare liberamente il parco e sostare nel viale dell’Allea per gustare un picnic (si potrà portare il necessario da casa). La giornata potrà proseguire con la visita libera alle sale monumentali oppure con percorsi guidati dedicati a tutta la famiglia. Grandi e piccini, inoltre, potranno partecipare insieme e cimentarsi in giochi coinvolgenti come la caccia alle uova e gli scacchi giganti. I turni di visita saranno alle ore 11.30, alle 14 e alle 16.30.

Info: www.fondoambiente.it

VIAGGIO AL TERMINE DELLA STATUARIA

Fino al 10 settembre

Da Lucio Fontana a Piero Gilardi, fino a Michelangelo Pistoletto. Fino al 10 settembre, la Gam mette in mostra il suo patrimonio, dedicando un capitolo alla scultura italiana tra il 1940 e il 1980 attraverso l'esposizione di 50 opere realizzate da 40 artisti attivi nell’arco di questo periodo: quarant’anni contrassegnati da formidabili cambiamenti e da forti scosse stilistiche sia dal punto di vista dei soggetti sia delle tecniche, e che assegnarono un nuovo ruolo alla scultura.

Info: www.gamtorino.it/it

CONCERTI

PERPETUUM JAZZILE - Vocal Ecstasy

Martedì 4 aprile ore 21

Sono l’Orchestra Vocale più famosa d’Europa e una delle più blasonate a livello mondiale: si sono fatti conoscere e apprezzare in tutto il mondo per la reinterpretazione a cappella di “Africa”, la celebre hit dei Toto, che li hanno chiamati a duettare più volte nel corso dei loro tour europei. Riarrangiano e reinterpretano a modo loro, senza l’ausilio di alcun strumento, i grandi successi pop mondiali: da “Telephone” di Lady Gaga a “Titanium” di David Guetta, passando per gli imperdibili medley degli Abba, dei Bee Gees, ovviamente degli stessi Toto e tanti altri.

Info: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it/

ZIROBOP QUARTET

Venerdì 7 aprile ore 21.30

Zirobop Quartet presenta il suo ultimo album al Folkclub. In questi anni, grazie a RadioLondra, Enzo Zirilli ha portato da Londra sul palco del FolkClub decine di straordinari artisti. Nel novembre del 2014, per la prima volta, Enzo ha presentato all'interno di RadioLondra un progetto marcatamente e totalmente suo, a cominciare dal nome: ZiroBop. Da allora il quartetto ha fatto molta strada, fermato solo dalla pandemia. La sua fama nel Regno Unito è cresciuta grazie a molti concerti nei più importanti club del Paese, in primis il mitico Ronnie Scott dove il quartetto si è guadagnato l'onore di condividere il palco con le band dei leggendari Steve Gadd e Roy Haynes, oltre ad aver registrato e pubblicato due album da subito accolti entusiasticamente da critica e pubblico. Dopo il clamoroso successo del concerto di Zirobop a chiusura della passata edizione di RadioLondra, ritorna sul nostro palco il progetto artistico che ha per nome il 'nickname' del suo polierdico e versatile ideatore, per presentarci il suo terzo, nuovissimo album “Ten Past Never”.

Info: www.folkclub.it

LIRICA

IL FLAUTO MAGICO

Martedì 4, Mercoledì 5, Venerdì 7 e Sabato 8 aprile ore 20

In una terra fatata, dove è difficile discernere il bene dal male, il principe Pamino si smarrisce e incontra un buffo personaggio coperto di piume chiamato Papageno. I due giovani, protetti dai poteri magici di un flauto e di un carillon e aiutati da due intrepide ragazze, Pamina e Papagena, sfideranno oscuri personaggi e impareranno a superare le proprie paure. Quella musicata da Mozart è una storia d'amore raccontata come una fiaba.

Info: Teatro Regio, Piazza Castello 215, www.teatroregio.torino.it

TEATRO

UN'ULTIMA COSA

Lunedì 3, Martedì 4 e Giovedì 6 ore 19.30, Mercoledì 5 ore 20.45

Dora Maar, Amelia Rosselli, Carol Rama, Maria Lai e Lisetta Carmi, cinque indimenticabili artiste del Novecento, sono le figure che animano questo spettacolo di parole e musica. Creature fragili, ma anche passionali, determinate e rivoluzionarie, si ritrovano idealmente sul palco per raccontarci chi sono davvero. Per ognuna di loro andrà in scena un’orazione funebre, ma saranno loro stesse a pronunciarla, come se fossero presenti ai propri funerali. Di e con Concita De Gregorio. La regia è di Teresa Ludovico.

Info: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555, www.teatrostabiletorino.it

EL ENSAYO

Giovedì 6 aprile ore 21

Come dice la parola spagnola, “La prova” è una delle giornate di lavoro (riproducibile nel lungo periodo) di una compagnia di danza formata da ballerini over 50 che mette in evidenza diversi fattori che caratterizzano l’approccio di questo tipo di danzatore alla creazione coreografica. Una prova aperta alla ricerca dei pezzi giusti da inserire in un nuovo spettacolo. La domanda è: come si sostituisce la potenza e la freschezza della gioventù? Risposta: con l’affascinante tesoro dell’esperienza.

Info: Teatro Astra, via Rosolino Pilo 8, http://www.teatrostabiletorino.it/www.fondazionetpe.it

I SOLITI IDIOTI

Venerdì 7 aprile ore 21

Grande ritorno per una delle serie teatral-televisive più di successo in Italia. Come in uno degli sketch più esilaranti di questo nuovo spettacolo, già super cult, Ruggero il disonesto e cafonissimo papà di Gianluca si risveglia da un coma che lo ha tenuto fuori dai giochi per dieci anni ritrovandosi davanti agli occhi un mondo completamente diverso da quello che aveva lasciato. Un coma molto simile a quello che hanno affrontato Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, che hanno deciso di ritrovarsi proprio con il duo che li ha resi famosi prima su MTV e poi al cinema, proprio quando sembrava impossibile che sarebbe successo.

Info: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it/