Raccolta rifiuti, al Covar in arrivo 4 milioni di fondi Pnrr: Nichelino e Moncalieri i maggiori beneficiari

Una buona notizia per le città della cintura sud di Torino e per il fronte della raccolta rifiuti. Sono state rese pubbliche le graduatorie relative ai bandi finanziati con risorse Pnrr, per la realizzazione di proposte volte al miglioramento della rete della differenziata.

Il consorzio Covar 14 ha ricevuto il finanziamento per cinque progetti per un importo complessivo pari ad a 4 milioni 274 mila euro. Si tratta di progetti finalizzati a favorire la misurazione puntuale della raccolta dei rifiuti, attraverso investimenti tecnologici sui cassonetti delle diverse frazioni e la realizzazione di isole ecologiche condominiali.

996 mila euro per Nichelino

Per la Città di Nichelino è stato ottenuto un finanziamento pari a 996 mila euro finalizzato alla verifica di tutti i cassonetti, l’acquisto e l’istallazione dei trasponder rfd ad alta frequenza sui cassonetti delle frazioni indifferenziato e organico, la riverifica cassonetti attribuita alle utenze e l’aggiornamento della banca dati. Il progetto prevede inoltre il passaggio porta a porta per la plastica e il vetro, con eliminazione delle campane stradali, e nel quadro della strategia di internalizzazione dei cassonetti, l’individuazione/realizzazione di isole ecologiche condominiali dotate di recinzione e chiavi.

Importo analogo per Moncalieri

Analogo progetto di ammodernamento tecnologico e aggiornamento della banca dati è stato finanziato per la Città di Moncalieri, per un importo pari a circa un milione di euro, con l’attività di internalizzazione dei cassonetti, l’individuazione/realizzazione di isole ecologiche condominiali dotate di recinzione e chiavi, concentrata nella Borgata San Pietro.

Contributi anche per Beinasco

Per i comuni di Beinasco, Castagnole, La Loggia, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Rivalta e Virle, invece, è in arrivo un finanziamento complessivo pari a 860 mila euro finalizzato alla verifica di tutti i cassonetti, l’acquisto e l’istallazione dei trasponder rfd ad alta frequenza sui cassonetti delle frazioni indifferenziato e organico, la riverifica cassonetti attribuita alle utenze e l’aggiornamento della banca dati.

La soddisfazione del Covar 14

“Si tratta di un risultato straordinario – dichiara il Presidente di Covar 14 Leonardo Di Crescenzo – frutto del grande lavoro del personale del Consorzio e della condivisione con le amministrazioni comunali, che, a seguito della sperimentazione avviata lo scorso anno con la tariffa puntuale, hanno compreso come quella sia la strada per migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata. I finanziamenti ottenuti consentiranno, senza gravare sui bilanci dei Comuni e delle famiglie, di sostenere investimenti tecnologici e impiantistici indispensabili per gestire in maniera efficace e puntuale il cambio di paradigma del servizio”