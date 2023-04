Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo a un passo dal sogno

Alla Wash4green Pinerolo basterà un punto per salvarsi e conquistare il sogno di inizio stagione. Ma potrebbe anche non essere necessario, se le campionesse di Conegliano non perderanno 3-0 o 3-1 a Perugia. Le umbre devono recuperare due punti sulle ‘pinelle’, ma sono anche indietro nel quoziente set, che viene calcolato a parità di punti.

Alle 20,30, a Villafranca Piemonte, in un Pala Bus Company sold out, domani sera, sabato 8 aprile, sono attese le giocatrici del Chieri. Una delle squadre più in forma in questa fase della stagione. Anche loro devono portare a casa un punto per confermarsi quarte in classifica ai danni di Novara.

Per chi non fosse riuscito ad acquistare un biglietto, la Pro Loco di Villafranca, con il patrocinio del Comune, allestirà nel piazzale antistante il palazzetto un maxi schermo per assistere alla partita.